Trois exercices de sécurité grandeur nature, ce mercredi soir, en Haute-Garonne

La préfecture de Haute-Garonne fait organiser trois exercices de sécurité sur des sites industriels à Lespinasse, Portet-sur-Garonne et Sainte-Foy-de-Peyrolières, ce mercredi 18 novembre à 19h30 et invite les habitants à ne pas s'inquiéter quand les sirènes vont retentir.

Les riverains de Total Marketing France à Lespinasse, Linde France à Portet-sur-Garonne et Lacroix Tous Artifices à Sainte-Foy-de-Peyrolières savent qu'ils habitent à côté de sites industriels soumis à des plans particuliers d'intervention (PPI) pour les protéger au mieux et réduire le risque également sur l'environnement en cas d'accident. Ce mercredi soir, les autorités vont simuler, grandeur nature, ce danger avec lequel ils cohabitent, précisément pour tester les PPI et évaluer la rapidité d'intervention des secours.

Trois sites Seveso aux risques d'accidents majeurs

Les sirènes de ces trois sites vont donc retentir vers 19h30 dans le cadre de l’exercice. Il est possible d'écouter leur signal pour savoir à quoi s'attendre. Ces trois sites à Lespinasse, Portet-sur-Garonne et Sainte-Foy-de-Peyrolières sont tous les trois classés Seveso seuil haut, autrement dit présentant des risques d'accidents majeurs. En situation réelle, cette sirène signale un danger. Mais, la préfecture précise bien que dans le cadre de cet exercice, "aucune action n’est attendue de la population et que toutes les dispositions sont prises pour que les activités ordinaires des riverains ne soient pas perturbées." Ces exercices sont des obligations légales et ils sont programmés de longue date.

Hasard du calendrier, c'est juste à côté de Linde France que les pompiers sont massivement intervenus le week-end dernier pour un gigantesque incendie sur le site de recyclage d'appareils ménagers Envie, qui n'a fait aucun blessé mais qui a ravagé une grosse partie des entrepôts de la société.