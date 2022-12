Trois herbicides et un anti-limaces retrouvés dans les légumes des potagers du pays d'Aunis

Le lieu est symbolique. Le rendez-vous est donné devant la station Atmo plantée à l'entrée de la place Léon Robin à Montroy (Charente-Maritime). C'est ici que Julie Méric et Christophe Friant, chevilles ouvrières du collectif citoyen Pour la fin du Prosulfocarbe en pays d'Aunis, ont choisi de dévoiler les résultats de leur opération citoyenne. Et pour cause, la commune de Montroy détient le triste record de taux de prosulfocarbe dans l'air l'an dernier selon les relevés d'Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Cet été, l'organisme indépendant chargé de surveiller la qualité de l'air a présenté une étude portant sur l'ensemble de la région aux élus communautaires. Ces derniers ont immédiatement demandé au gouvernement un moratoire pour arrêter d'utiliser cette molécule très volatile.

Julie et Christophe consacrent beaucoup d'énergie à faire grandir le collectif et son groupe Facebook fort de plus de 750 membres. Une cagnotte solidaire a permis de récolter près de 1700 euros pour lancer l'opération "potagers citoyens". Sept riverains de champs agricoles ont accepté de confier les légumes de leurs potagers pour analyses. Les prélèvements ont eu lieu entre le 15 et le 19 novembre à La Jarne, Chassagné, Montroy, Périgny, Saint-Christophe et Saint-Médard-d'Aunis. Des échantillons d'épinards, poireaux, choux verts et autres autres blettes maritimes ont été prélevés et envoyés à un laboratoire accrédité Cofrac à Angers.

Du chlortoluron dans les choux

Résultat, 43% des analyses révèlent la présence de trois herbicides et un anti-limaces. A commencer sans surprise par le prosulfocarbe et son cousin de substitution, le chlortoluron. C'est cet herbicide qui a été découvert en grande quantité dans les choux de Bruxelles confiés par Marie, une parisienne qui a choisi de s'installer en pays d'Aunis pour être à la campagne et fuit la pollution parisienne.

Julie Méric a appelé Marie pour lui livrer les résultats des analyses de son potager. "Le chlortoluron est classé CMR, cancérigène, mutagène et reprotoxique", explique Julie*. "Il est autorisé sur le marché mais il a cette classification-là".* Comme 29% de l'ensemble des échantillons analysés, les choux de Bruxelles de Marie dépassent la LMR, la Limite Maximale des Résidus. "C'est un peu la douche froide [...] C'est effarant. Nous consommons tous les légumes de notre potager. On a fait des aubergines, on a eu une production de courgettes énormes", réagit Marie dépitée.

Va-t-elle continuer à consommer ce qu'elle fait pousser ? "Je ne sais pas, il faut que je me renseigne sur la molécule en question, mais le problème reste entier. Combien de traitements va-t-on découvrir sur les légumes qu'on achète au supermarché ? En tout cas, je vais essayer de sensibiliser mon voisin (l'agriculteur) qui est très ouvert au dialogue. Je vais lui en parler, preuve à l'appui."

Réunion plénière de médiation

Résultats d'analyses à l'appui, cette prise de conscience collective doit aussi d'avancer dans le dialogue, la concertation et la médiation. Le collectif citoyen est avant tout un lanceur d'alerte. "On espère mettre un principe de précaution pour protéger nos potagers, donc notre alimentation", précise Julie Méric, "l'objectif est d'aller chercher des organismes qui ont la carrure et le poids financier pour pouvoir supporter une étude plus large. On est sur sept potagers, il faut aller plus loin en terme de quantité, il faut aussi pouvoir avoir de la récurrence dans l'étude. Il faut qu'on puisse faire ce que fait Atmo pour l'air, faire des prélèvements à différentes dates pour pouvoir respecter les variations climatiques".

Le collectif citoyen compte aujourd'hui plus de 750 membres sur sa page Facebook. Des riverains, des chefs d'entreprise, des élus, mais aussi des agriculteurs. Un signe d'ouverture au dialogue qui tombe à pic avant la première réunion de médiation (courant janvier) sur les pratiques agricoles dans une zone de culture céréalière soumise aux pesticides. L'opération lancée par la Communauté d’agglomération de La Rochelle vise à réunir deux collèges de 50 citoyens volontaires et 50 professionnels du monde agricole, mais aussi 12 élus locaux, 12 médiateurs, 12 membres d’Avenir santé environnement et 6 experts.