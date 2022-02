Trois incendies de végétation en cours en Haute-Corse

Trois incendies sont en cours en Haute-Corse ce samedi 26 février. Le feu s'est déclenché sur les communes de Speloncato, Prunelli-di-Fiumorbo et Loreto-di-Casinca. Les incendies sont toujours en cours ce samedi après-midi et 38 hectares sont déjà partis en fumée.

Trois incendies se sont déclarés en Haute-Corse ce samedi 26 février. Dans l'après-midi, aucun des trois feux n'était éteint, et 38 hectares de végétations ont été détruits.

Speloncato, Prunelli-di-Fiumorbo et Loreto-di-Casinca

Les pompiers ont d'abord été appelés sur la commune de Speloncato, vers 11h pour un feu de maquis, qui a pour le moment détruit 15 hectares de maquis. Toujours dans la matinée, un autre appel retentit, cette fois de Prunelli-di-Fiumorbo où huit hectares ont brûlé ce samedi après-midi. Le dernier feu s'est déclenché en-dessous du village de Loreto-di-Casinca en début d'après-midi. Il a pour le moment détruit 15 hectares de végétation mais ne menace pas les habitations.

Au total, les pompiers ont mobilisé 11 camions et trois porteurs d'eau pour maîtriser ces incendies. On ignore encore les causes de ces départs de feux, qui peuvent être multiples. C'est d'ailleurs pour éviter les incendies que les préfectures de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont interdit l'usage du feu, jusqu'au lundi 28 février en Haute-Corse, et jusqu'au dimanche 27 février en Corse-du-Sud.