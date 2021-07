Trois kilomètres de filets pour protéger les plantes au sommet du Ventoux

Prés de 3 km de filets ont été installés lundi matin au sommet du Ventoux pour protéger le pierrier et les fleurs fragiles et protégées qui y poussent. Des milliers de spectateurs sont attendus mercredi pour la 11e étape du Tour de France. Pour qu'ils restent bien au bord de la route et ne piétinent pas les fragiles plantes du pierrier, le Parc Naturel Régional du Ventoux a installé des filets et des pancartes. Une quinzaine d'éco-gardes seront déployés mercredi pour expliquer que le sommet du Ventoux est classé Natura 2000 et que de nombreuses plantes sont protégées. Les filets sont fournis par ASO, l'organisateur du Tour de France. 800 mètres de filets ont été installés au Mont Serein pour protéger la vipère d'Orsini.

Plantes fragiles et protégées dans le pierrier du Ventoux

Il frappe fort mais Julien Esclapon peine à enfoncer des piquets dans le pierrier : "On dispose ces filets à moutons pour que les spectateurs du Tour comprennent qu'il ne faut pas marcher ou s'installer ici pour voir les coureurs. Mais au bord de la route, ce sera bon" rassure le jeune éco-garde. Il patrouillera avec une quinzaine d'éco-gardes du parc Naturel du Ventoux mercredi pour rappeler que sous les pierres, il y a des plantes.

Baptiste Montesinos le responsable de l'espace Natura 2000 au sommet du Ventoux montre une touffe de fleurs roses au ras du goudron : "C'est de l'ibéris nain. Il émerge par petites touffes. C'est une espèce rare et protégée très fragile car sa tige serpente entre les cailloux. Même si on marche à 50 cm de la fleur, on risque de couper la tige."

Des filets au sommet du Ventoux pour protéger le pierrier Copier

Le fragile ibéris nain est une fleur protégée au sommet du Ventoux © Radio France - Philippe Paupert