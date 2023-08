Trois ministres en visite à l'usine Danone de Ferrières-en-Bray, prête à réutiliser ses eaux usées

Comment économiser l'eau dans les usines ? C'est l'une des questions posée par le Plan eau , dévoilé en mars 2023 par le Président de la République. L'objectif : réutiliser 10% des eaux usées du pays d'ici 5 ans. "En France, 0,8 % seulement de nos eaux usées sont réutilisées, clarifie Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. C'est 10 % en Italie, 20 % en Espagne. Donc on voit les marges de progression que nous avons."

Le membre du gouvernement et deux autres ministres, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, et Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée à la Santé, sont venus observer l'exemple de l'usine Danone de Ferrières-en-Bray , dans la Seine-Maritime, ce lundi 28 août 2023.

"Economiser 200 millions de litres d'eau tous les ans"

Ce site n'attend que le feu vert du gouvernement pour commencer à faire de très grandes économies d'eau. "On va pouvoir économiser 200 millions de litres d'eau tous les ans", affirme Bruno Mauduyt, directeur du site normand de Danone. Ca représente 30 % de leur consommation d'eau annuelle.

Au quotidien et depuis plusieurs années, les équipes font déjà des efforts, par exemple en lavant moins souvent les cuves de yaourt. Mais depuis un projet pilote réalisé il y a un an et demi, Danone est capable et souhaite faire des économies en réutilisant ses propres eaux usées.

Cela fait un an et demi que Danone a fait un projet pilote pour la réutilisation de ses eaux usées. © Radio France - Juliette Bourgault

"Aujourd'hui, à la sortie de notre usine, l'eau qu'on traite, comme n'importe quelle station d'épuration, va dans un ruisseau. Ce que nous souhaitons pour demain, c'est réutiliser cette eau à la sortie de notre usine pour la retraiter et la réutiliser dans une partie de nos équipements de production", explique le directeur.

Alors que cette eau est potable après traitement, l'usine veut seulement s'en servir pour refroidir des machines ou pour le premier lavage des cuves. Surtout, il n'y aura aucun contact entre l'eau usée et un quelconque produit alimentaire.

"Deux décrets dans les tuyaux"

"Aujourd'hui, on a la technique, elle fonctionne. L'Agence de l'eau, qui nous a accompagné pendant de très longs mois, nous confirme que notre solution est viable, poursuit Bruno Mauduyt. On a maintenant besoin de la validation du gouvernement."

Justement, le feu vert de l'Etat ne saurait tarder. "Il y a deux décrets dans les tuyaux, explicite Christophe Béchu. Le premier sortira avant la fin du mois d'août, pour tous les usages hors agroalimentaire Le second au mois d'octobre pour les usages qui touchent à l'agroalimentaire."

La station d'épuration de Danone permettrait de réutiliser dans l'usine 200 millions de litres d'eau chaque année. © Radio France - Juliette Bourgault

Pour le deuxième décret de l'automne, les innovations du site normand mises en places avant le changement des règles, ont été inspirantes d'après le ministre. "On est dans un système qui est gagnant-gagnant. L'entreprise a pu, grâce à l'expérimentation, commencer à avancer sans qu'on ait à modifié les règles. Et nous, ça nous aide dans la rédaction aujourd'hui du décret qui va concerner toute la France."

L'usine Danone recherche tout de même des subventions car une fois le décret publié, elle aura besoin de quatre millions d'euros pour que sa solution tienne dans le temps.