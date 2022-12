Trois nouvelles espèces d'oiseaux nichent en Bretagne

Deux rapaces et un passereau se sont installés au cours de ces trois dernières années en Bretagne.

Le Tarin des Aulnes

Le Tarin des Aulnes niche désormais aussi en Bretagne. © Getty - Fabio Genovieri

Ce petit passereau niche dans les résineux et en particulier dans les épicéas. Il vient plutôt des zones de montagne du nord de l'Europe. En Bretagne, il trouve de vieux épicéas qui lui donne des graines.

Le Balbuzard pêcheur

Le Balbuzard pêcheur revient sur les terres bretonnes après en avoir été chassé. © Getty - Tze-hsin Woo

Ce rapace s'est surtout établit en Ille-et-Vilaine. Comme son nom l'indique, ce rapace pêche du poisson pour se nourrir. Plus qu'une arrivée, il s'agit en fait d'un retour de l'oiseau sur le territoire breton. Cet oiseau "a beaucoup été détruit en Europe et aussi empoisonné par le DDT" explique Jean David, chargé d'étude et naturaliste à Bretagne Vivante , il est le co-organisateur de cette dixième édition des Rencontres d'ornithologie bretonne.

L'Élanion blanc

L'Élanion blanc s'est établit en Ille-et-Vilaine et commence à coloniser les autres départements bretons. © Maxppp - JORDI BAS CASAS/PHOTOSHOT

Cet autre petit rapace s'est lui aussi installé en Ille-et-Vilaine mais "devrait coloniser les autres départements bretons assez rapidement" estime Jean David. Cet espèce vit habituellement plutôt dans les régions du Sud. Son arrivée serait liée au réchauffement climatique selon les ornithologues présents à ces Rencontres d'ornithologie bretonne.