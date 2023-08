Trois plages toujours interdites à la baignade à Marseille à cause de la pollution

Les analyses ont donné leur verdict. Ce mercredi matin, trois plages sur les 18 de la cité phocéenne demeurent interdites à la baignade : celles de l’ Huveaune, de Borély et de Bonneveine . Avec les gros orages de samedi, comme à chaque fois, l'Huveaune a charrié beaucoup de déchets. On a décelé des matières fécales ainsi que la bactérie de l'Escherichia coli. Nouvelles analyses à venir vers 13 h. Pointe-Rouge et Vieille Chapelle ont pu rouvrir.

