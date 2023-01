"Trop c'est trop !" : ils ne veulent pas d'une usine de méthanisation à Mondragon

Un projet d'usine de méthanisation fait débat à Mondragon. Ce projet, baptisé Méthalcyon, est porté par une entreprise de compostage de Bollène, Alcyon, et par deux agriculteurs locaux pour valoriser les biodéchets en produisant du biogaz. Ils espèrent installer cette usine sur le site de La Tapie d'ici fin 2024, début 2025. Mais le projet suscite l'opposition de plusieurs riverains. Ils ont lancé une pétition et dénoncent les nuisances qu'induirait une telle installation.

Ce mercredi, lors d'une permanence d'information organisée par les porteurs du projet, ils sont venus dire leurs craintes et leurs inquiétudes. "Ras-le-bol de toutes les nuisances qui se retrouvent à Mondragon, expose Roselyne Chabert, une agricultrice à la retraite. Après avoir eu l'autoroute, le TGV, l'usine à boue... et maintenant le méthaniseur, trop c'est trop ! Et ça suffit de manger des terres agricoles". "Il est foutu notre village, souffle aussi Sylviane Michel, qui est née à Mondragon et craint "les odeurs et les camions, sachant que sur la Nationale 7, il y a déjà tellement de camions qu'on ne peut pas sortir de chez nous".

Présent aussi à la permanence : Francis Yernaux, le président du comité départemental de vélo. Il n'habite pas Mondragon mais craint que ce projet ajoute encore des poids-lourds sur des itinéraires cyclistes : "La Via Rhona se trouve à 200 mètres du méthaniseur. Les camions vont être obligés de l'utiliser et je suis certains que des cyclistes vont passer sous des camions".

"Pour l'instant, Mondragon est conforme à la règlementation"

Les porteurs du projet on passé plus d'une heure à tenter d'expliquer leur projet à ces habitants. Ils ont aussi lancé un site internet pour renseigner les riverains et développent leurs arguments. "Oui le Nord-Vaucluse est très urbanisé mais l'usine de méthanisation représente une emprise de deux hectares, ce qui est minime à l'échelle de l'exploitation, répond Benjamin Favalier, agriculteur installé à Mornas, propriétaire des terres où seraient installé ce projet qu'il porte avec un autre agriculteur et avec l'entreprise Alcyon. Et c'est une très grande concentration de valeur ajoutée et une réduction d'intrants chimiques, qui représentent la principale émission de gaz à effet de serre sur une exploitation. Donc je pense que l'intérêt écologique est compensé."

"On est entrepreneurs et si ce n'est pas moi qui fais ce méthaniseur, ce sera quelqu'un d'autre", avance aussi Cindy Coq, la directrice de la plateforme de compostage de Bollène à l'initiative du projet. Elle se dit ouverte à la discussion pour trouver un consensus mais exclut à ce stade d'installer le projet ailleurs. "Pour l'instant, Mondragon est conforme à la règlementation, explique-t-elle. Changer d'emplacement nécessite maîtriser le foncier, être à proximité d'un réseau de gaz, à distance des habitations et des riverains, et il y a très peu d'installations sur le territoire qui permettent ça donc ce sera compliqué".