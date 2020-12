Trop chou ! Deux loutres d'Europe sont nées à Océanopolis

À leur naissance, ils pesaient environ 100 grammes et ne mesuraient pas plus de 10 centimètres. Deux premiers loutrons d'Europe sont nés à Océanopolis à Brest. Deux naissances exceptionnelles fin novembre. Hélas, Océanopolis ne rouvrira pas ses portes avant le 2 février.

Vous avez dû scruter la photo. C'est normal. Meck et Neiko, les parents des deux premiers loutrons d'Europe nés à Océanopolis, le parc de découverte des Océans de Brest, font bien leur travail : ils ont installés leurs bébés, nés le 30 novembre dernier, dans un espace de repos du sentier des loutres. Et comme il fait froid dehors et chaud dedans, il y a de la buée.

Une première pour Meck et Neiko, une première à Océanopolis

À leur naissance, ils pesaient environ 100 grammes et ne mesuraient pas plus de 10 centimètres. Ces deux petits sont les premiers du couple formé par Meck et Neiko, un couple réunis à Océanopolis depuis 2019 dans le cadre d'un programme européen pour les espèces menacées, le programme EEP ( Européean Endangered Species Programs).

Meck et Neiko, les parents - Océaonopolis

Compte tenu des annonces gouvernementales, Océanopolis devrait rouvrir ses portes au public le 2 février 2021.