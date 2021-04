L'eau du robinet est de qualité satisfaisante pour 99% des consommateurs héraultais

Pour la 4ème fois l'association de défense des consommateurs UFC Que-Choisir publie une carte interactive sur la qualité de l'eau du robinet dans les communes françaises. Les Français bénéficient en très grande majorité (98%) d'une eau de qualité, conforme à la totalité des critères sanitaires

Dans l'Hérault c'est même 99%

505 réseaux de distribution des 386 communes du département ont été passées à la loupe. Résultat, la qualité est tout a fait satisfaisante pour 99 % des consommateurs, c'est plus que lors de la dernière étude. Cela ne veut pas dire que l'eau à la source est toujours bonne mais les traitements sont de plus en plus performants.

Seulement une douzaine de communes sont montrées du doigt, exemple Avène ou l'eau contient trop de sulfates sur une partie du réseau, Fraisse-sur-Agout pour son eau trop acide. Des problèmes aussi de pesticides à Creissan, Lacoste, Puisserguier ou Valros, des communes ou on trouve beaucoup de vignes. Un seul point noir dans le département : Saint-Jean-de-la-Blaquiere ou l'eau est polluée par l'antimoine un métalloïde toxique mais pas présent en quantité suffisante pour que la consommation de l'eau soit interdite.

Une pétition contre les pesticides

Parallèlement à sa carte interactive UFC Que-Choisir lance une pétition "pour une eau garantie sans pesticides". Plus de 750 molécules différentes sont susceptibles d'être retrouvées or dans l'Hérault par exemple on en cherche que 178, un peu moins que la moyenne nationale.