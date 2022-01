Trop de plomb à Lorguichon, près de Caen. Les habitants vont devoir faire des analyses

Il n'y a pas d'alerte sanitaire mais la concentration en plomb relevé dans le hameau de Lorguichon, au sud de Caen est compris dans le seuil de vigilance fixé par la Dreal, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Normandie.

Ce hameau d'une dizaine de maisons se situe juste en face de l'entreprise GDE spécialisée dans le recyclage de matériaux, principalement de la ferraille. Les habitants vont devoir faire des analyses de sang.

Une route sépare le hameau de Lorguichon de l'entreprise de recyclage de métaux GDE © Radio France - Elodie Touchais

Les femmes et les enfants vont devoir faire des analyses de sang

Dans ce hameau coincé entre la quatre-voies Caen-Falaise et l'entreprise GDE, les familles concernées par ces analyses de sang recevront dans les jours à venir un courrier de l'ARS de Normandie. Seuls les femmes et les enfants seront testés précise la préfecture du Calvados.

Gwendoline s'est installée à Lorguichon il y a quatre ans sans se soucier de la proximité de l'entreprise. Aujourd'hui cette maman de deux enfants, assistante-maternelle se demande si elle a fait le bon choix : "on a un potager, une piscine, des enfants donc qu'est ce qu'il faut faire ?" s'inquiète la jeune femme.

460 prélèvements ont été réalisés. C'est sur le hameau de Lorguichon que les plus fortes concentrations de plomb ont été repérées © Radio France - Elodie Touchais

Cyrille vit ici depuis trente ans. Aujourd'hui, il assure avoir abandonné l'idée de cultiver un potager, inquiet de la présence d'une poussière noire régulièrement observée dans son jardin.

Ce père de famille a participé mardi soir à une réunion publique organisée par la préfecture du Calvados, la Dreal et l'ARS. On lui a alors présenté les nouveaux réflexes à adopter : "on doit maintenant se laver les mains, nettoyer nos chaussures, régulièrement passer la serpillère à l'intérieur". Pour Cyrille, ce sont de "nouveaux gestes barrières".

Des analyses de sang, il assure en avoir déjà fait à plusieurs reprises : "j'ai du plomb dans le sang et je pense que j'ai des organes touchés"

Une partie de l'activité de l'entreprise suspendue

L'entreprise GDE s'est engagée à équiper ses 4 cheminées de nouveaux filtres © Radio France - Elodie Touchais

En attendant les résultats des analyses, la préfecture du Calvados a également pris des mesures de précaution.

La première d'entre elle, c'est la suspension d'une partie de l'activité de GDE. Le traitement des métaux broyés à l'origine des rejets de plomb est stoppé jusqu'à nouvel ordre. "Des rejets infimes" assure le Directeur Général Délégué du groupe GDE. Pour Philippe Sorret, c'est l'activité historique qui est responsable de cette forte concentration, "lors du recyclage de vieilles voitures par exemple dont la peinture à l'époque contenait beaucoup de plomb", bien au delà des seuils aujourd'hui autorisés.

Philippe Sorret, le Directeur Général Délégué du groupe GDE confirme la suspension de l'activité de traitement des métaux recyclés Copier

L'entreprise GDE s'est aussi engagée à ajouter de nouveaux filtres sur les quatre cheminées dès le mois de février.

Des résultats de ces analyses dépendra la reprise totale de l'activité du site GDE qui emploie aujourd'hui 160 salariés.