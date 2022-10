"On trouve de tout" : des tonnes de déchets ramassées sur les berges de Garonne

TrashSpotteur est né de al prise de conscience d'un coupe franco britannique, il ya 4 ans. Choqué par la quantité de déchets rejetés en mer... Patrice Clot ne csse depuis de constater l'ampleur, des dégats dans nos fleuves BOB Et pour notre santé aussi prévient Helene Gibson, l'autre confondatrice de l'appli : les plus petits déchets... en plasitques... peuvent provoquer de lourdes conséquences. BOB Et si vous ramassez vos déchets prenez des photos... et importez les sur l'appli. Trash Spotteurs vous rétribuera pour votre bonne action de l'argent obtenu auprès d'entreprises pollueuses

Les bénévoles posent devant l'une des quatre bennes remplies de déchets trouvés sur les bords de Garonne ce samedi. © Radio France - Marion BOTHOREL

Une opération organisée par l'Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (APPMA) de Marignac et par la "Team River Clean" . Cette association montée en 2019 notamment par Pascal Levigne. Pêcheur lui aussi, il a pris conscience à ce moment-là de la dégradation de l'environnement à cause de l'éparpillement de nos déchets.

Il n'y a pas de petit geste

La Team River Clean a crée un sac de sept litres , fait de bouteilles recyclées, pour nous enjoindre tous à ramasser nos déchets "aussi bien en ville qu'en forêt. Ca fait toujours sept déchets de litres en moins sur la planète". Il veut le dire aujourd'hui : tout le monde peut agir, partout.

Malgré son activité de chef de cuisine, la semaine, Pascal Levigne compte aujourd'hui 4.700 bénévoles dans son association et jusqu'au Canada. "Les Toulousains peuvent s'estimer heureux parce que nous, en amont, on ramasse inlassablement", témoigne le cofondateur de la Team River Clean, qui organise des opérations ramassage sur Grenade, Fenouillet, Tournefeuille, le long du Touch et ce samedi-là dans le Comminges. Ces dépôts sauvages en bords de Garonne sont à la fois dû "aux gens lambda qui ne veulent pas aller aux déchetteries. Mais vous avez aussi des entrepreneurs qui jettent de l'amiante, des choses qu'on est obligés quand même de les enlever."

Les pêcheurs locaux sont aussi mobilisés pour la collecte des déchets. Michel, le trésorier de l'APPMA de Marignac, est même parfois en colère quand il pêche.

Une application pour spotter et ramasser les déchets

Tous les bénévoles participant à cette collecte disposent d'une application sur leur téléphone portable, disponible pour tout le monde : cette application Trash Spotter . Chacun peut la télécharger puis prendre en photo et localiser des gros déchets. Une fois ramassés par des bénévoles plus équipés, les déchets disparaissent de l'appli.

L'application Trash Spotter permet de géolocaliser les déchets. © Radio France - Marion BOTHOREL

Trash Spotter est née de la prise de conscience d'un couple franco britannique il y a quatre ans, choqué par la quantité de déchets rejetés en mer. Patrice Clot ne cesse depuis de constater l'ampleur des dégâts, dans nos fleuves : "on a récupéré deux matelas, de l'eau trempés, avec aussi des pneus, des jouets pour enfants, des pelles. Et ça, c'est tout le long de la Garonne ! En fait, on retrouve des déchets et il faudrait répéter ces opérations le plus souvent possible pour maintenir les écosystèmes en bonne santé".

Ca va finir par se désagréger et sera emporté par le fleuve jusqu'en mer, puis de retour dans nos assiettes

Et ne pas ramasser ces déchets, croisés sur notre chemin, c'est surtout mauvais pour notre santé, prévient Hélène Gilson, l'autre cofondatrice de l'appli. Même les plus petits déchets plastiques peuvent avoir de lourdes conséquences : "il faut se dire que si ce déchet là, si je ne le ramasse pas, je vais le manger d'une façon ou d'une autre. Moi ou mes enfants, ou mes petits enfants."

Et si vous remplissez un sac de déchets, au cours d'une balade, prenez le en photo et importez-las sur l'appli. Trash Spotter vous rétribuera avec de l'argent obtenu auprès d'entreprises pollueuses.