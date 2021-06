Trouville-sur-Mer : pour dénoncer les dépôts sauvages d'ordures, la ville expose les déchets sur un rond-point

Depuis lundi et jusqu'à jeudi 1er juillet, la ville de Trouville-sur-Mer (Calvados) a décidé d'exposer sur un rond point, les déchets et encombrants déposés sauvagement dans les rues de la commune. La maire Sylvie de Gaetano veut faire réagir ses concitoyens.

Entre un vieux lave-linge et un vieux frigo, une pancarte sur fond jaune "Votre ville n'est pas une décharge". La ville de Trouville-sur-Mer a décidé ce lundi 28 juin et jusqu'au jeudi 2 juillet de dénoncer le dépôt sauvage d'ordures, en exposant des encombrants, sur le rond point de l'esplanade du pont.

Dans un premier temps, la commune n'a pas prévenu les habitants du raison de ce dépôt peu ragoûtant avant d'apposer des pancartes explicatives ou à slogans.

"Cela a beaucoup fait parler. Vous avez des gens qui trouvent cela affreux et qui ne comprennent pas, explique l'adjointe au Maire de Trouville-sur-Mer en charge du développement durable.

Mais justement, c'était l'idée de choquer et de faire parler. On a globalement beaucoup plus de messages positifs de soutiens. C'est une opération de communication qui fonctionne et qui est à moindre coût, se félicite Delphine Pando.

La communauté de commune et la ville proposent pourtant des solutions aussi bien de ramassage (une fois par mois) ou de dépôt en déchetterie (gratuit), rien n'y fait. Les rues sont continuellement souillées et encombrées par ces dépôts sauvages.

"Une opération qui fonctionne et à moindre coût" estime Delphine Pando, adjointe au maire de Trouville © Radio France - Olivier Duc

L'année dernière, énumère Delphine Pando, on a eu 2950 collectes de dépôts sauvages dans une ville comme Trouville. c'est énorme. On a deux personnes à temps plein quatre jours par semaine et l'on ramasse 152 tonnes par an soit l'équivalent de 42 conteneurs maritimes. C'est hallucinant."

Et ces enlèvements ont un coût. Trouville-sur-Mer estime la facture du nettoyage de ces dépôts sauvages à près de 100.000 euros chaque année.

La mairie espère que cette opération coup de poing assez originale portera ses fruits. Et si le message ne passe toujours pas, Trouville a mis en place une brigade verte pour repérer et verbaliser ceux qui abandonnent leur lave-linge et autres pots de peinture au coin de la rue.