Truites, saumons et moulins : le réaménagement de la Bresle se termine à Haudricourt

Comment redonner un fleuve habitable aux truites et aux saumons de la vallée de la Bresle ? C'est l'un des objectifs des travaux lancés par le syndicat de la Bresle et qui doivent se terminer d'ici au début avril 2023.

Ce fleuve-frontière du département de la Seine Maritime et de la Somme a été détourné de son cours plus de 250 fois au cours des siècles, principalement pour alimenter des moulins, dont beaucoup sont aujourd'hui à l'abandon.

Des moulins à l'abandon ou artificialisés

Mais attention, les moulins de la Bresle n'ont souvent rien à voir avec l'image d'épinal du moulin avec sa belle roue en bois au milieu d'une prairie verdoyante, comme ceux qu'on trouve par exemple le long de la Veules. Pierre Marie Michel est chargé de projet continuité écologique au Syndicat de la Bresle :

"La plupart des moulins ont été refaits il y a une centaine d'années, et ce sont des ouvrages en général bétonnés, équipés d'une turbine. Donc on est vraiment très, très loin du cadre bucolique qu'on peut associer au moulin. En plus, ce sont des ouvrages qui sont abandonnés pour la plupart depuis cinquante, voire cent ans, et qui sont dans un état complètement dégradé. Donc on n'est pas dans du patrimoine qui a une valeur visuelle ou même patrimoniale intéressante. On est sur du béton qui se dégrade."

Avant les travaux, un cours d'eau au lit tout droit et peu naturalisé.

L'autre problème de ces moulins, c'est qu'ils modifient la façon dont l'eau s'écoule. Pour alimenter un moulin, il faut faire passer l'eau en hauteur, souvent en ligne droite, pour obtenir la force motrice suffisante à faire tourner une turbine ou une roue. La rivière n'a donc pas de méandres et très peu de pente : une configuration idéale pour que la vase s'installe et empêche les poissons de trouver un habitat propice à leur reproduction.

Le nouveau tracé de la Bresle au moulin d'Haudricourt © Radio France - Milena Aellig

Les travaux vont donc casser ces ouvrages bétonnés pour privilégier un passage beaucoup plus naturel de la Bresle :

"L'idée, c'est que le milieu qu'on va restituer au poisson soit tout de suite le plus fonctionnel possible. C'est pour ça qu'on va beaucoup travailler avec du matériel végétal vivant. Donc on va déplacer des souches d'arbres, on va déplacer des morceaux de bois qu'on va implanter dans le cours d'eau. Et l'idée, c'est qu'en fait, très rapidement, on oublie que l'homme a détourné la rivière. Enfin, elle a remis dans son emplacement naturel."

Une fois les travaux réalisés, Pierre-Marie Michel constate que les propriétaires des moulins de la Bresle gagnent un paysage beaucoup plus riche et agréable à vivre : " on se retrouve avec une petite rivière qui possède des méandres. Maintenant, effectivement, quand on se balade le long de la rivière, on a un peu partout cette douce musique liée à l'écoulement de l'eau sur les graviers. C'est sûr que pour nous, une rivière comme ça, qui est libre, vivante, avec des méandres, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant qu'une rivière qui est emprisonnée dans une digue ou dans du béton. "

Une opération gagnante pour les propriétaires des moulins

Cédric Maillard peut en témoigner. Il est le propriétaire du moulin d'Haudricourt et les travaux sont effectués en partie dans son jardin. Ce moulin, c'est une histoire de famille "mon grand-père et mon arrière grand père étaient meuniers". Alors, ces travaux, c'était pour lui loin d'être une évidence. Il souhaite d'abord préserver l'ouvrage pour tenter d'en tirer de l'électricité pour sa maison. Mais il s'est rapidement rendu à l'évidence : 30 000 euros de travaux pour alimenter de quoi faire tourner deux ampoules, ça n'en valait pas le coup. Il a donc recontacté le syndicat de la Bresle, et confesse en rigolant : "il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !"

Le moulin d'Haudricourt à l'époque de l'arrière grand père de Cédric Mailard.

Cédric Maillard n'a aucun regret d'avoir réalisé ces travaux. La première raison est la sécurité contre les inondations que ces aménagements vont apporter à sa maison :

" Il y a deux ans, deux fois, deux fois en une semaine, on a eu l'eau jusqu'aux marches de la maison, donc ça donne à réfléchir après ça. Là, maintenant, il va y avoir des zones de débordement, et l'eau va arriver moins vite."

L'autre raison, celle aussi qui a consolé le père de Cédric Maillard, qui avait du mal à se faire à l'idée de transformer totalement le moulin de son enfance :

"On voit déjà des poissons revenir. J'ai même vu des truites frayer ! Pour la première fois de ma vie ! C'est une autre forme de patrimoine, en fin de compte, un patrimoine naturel. "

Principalement, ce sont les truites fario et les saumons atlantiques qui vont bénéficier de ces nouveaux aménagements. Ces aménagements devraient multiplier par 10 le nombre de poissons dans cette partie de la Bresle.

