Tulle : des martins-pêcheurs, des saumons et mêmes des loutres dans la rivière Corrèze

La nature reprend ses droits dans la Corrèze à Tulle. Trois ans après la fin des travaux de renaturation de la rivière le constat est évident : la faune y est de retour. Plus de poissons, plus d'oiseaux et même, une figure emblématique, on y voit des loutres régulièrement.

En 2019 s'achevaient les travaux de renaturation de la rivière Corrèze dans sa traversée de Tulle. Les premiers à en constater les effets sont les riverains qui depuis n'ont plus leur cave inondée à chaque gros orage. Mais les observateurs aguerris constatent eux des effets très nets sur la faune qui s'y développe. Ce que des études menées notamment par la fédération de pêche et par la Ligue de Protection des Oiseaux ont confirmé.

à lire aussi Avec la renaturation de la Corrèze, les Tullistes vont retrouver leur rivière

Des loutrons sous la cité administrative

Les Tullistes, en tout cas ceux qui, chanceux, ont pu les apercevoir, s'en ébahissent. Des loutres sont aperçues régulièrement dans la Corrèze, en plein cœur de Tulle. Les spécialistes eux n'en sont pas tant surpris. La loutre était même déjà présente à Tulle avant les travaux de renaturation. Des loutrons dans un terrier sous la cité administrative avaient même été observés signale Gaylord Manière de la fédération de pêche de la Corrèze. Mais la renaturation leur donne désormais tout loisir de se développer dans la Corrèze explique-t-il : "il y a un peu plus de poissons ce qui fait que la population de loutres a augmenté".

Une rivière de bonne qualité

Les observations sur les populations de poissons et d'oiseaux sont en revanche plus directement liées aux travaux sur la rivière. En ce qui concerne les oiseaux on ne note pas l'arrivée véritablement de nouvelles espèces mais une abondance. "Il y a plus de spécimens, plus de couples" souligne Matthieu André de la LPO. "Le martin-pêcheur est observé tout au long de la rivière, ajoute-t-il. Le cincle-plongeur aussi qui est une espèce qui aime les rivières de bonne qualité". Car celles-ci sont gorgées d'insectes. Et de poissons ! Car c'est là que les progrès sont les plus spectaculaires avec le retour de nombreuses espèces, dont les salmonidés. "On a retrouvé des sites de reproduction pour les salmonidés indique Gaylord Manière. Saumons, truites et ombles sont capables maintenant de se reproduire dans Tulle".