UFC Que Choisir dénonce le gaspillage de l'eau potable et demande un plan de renouvellement des réseaux

1 litre d'eau potable sur 5 est perdu en France. Dans l'Hérault, c'est 1 litre sur 6. Cela représente plus de 4 milliards d'euros payés pour le traitement de l'eau par les français pour rien.

L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir lance une campagne nationale pour dénoncer le gaspillage de l'eau potable et pointer du doigt la vétusté du réseau de canalisations.

ⓘ Publicité

Campagne sur les réseaux sociaux et d'affichages avec ces slogans : "les chiffres qui font peur, 1 milliard de m3 d'eau potable perdu par an" ou encore "150 ans pour venir à bout des fuites" avec le hashtag #LaFuiteEnAvant.

L'association milite pour un "véritable plan de rénovation des réseaux". Au rythme actuel," il faudrait 150 ans pour renouveler le parc, selon Claude Gaubert, responsable de cette campagne pour l'Hérault, alors qu'il y a urgence dans un contexte de sécheresse."

Emmanuel Macron a annoncé 180 millions d'euros pour un plan Eau. Pour l'association, c'est largement insuffisant, il faudrait entre 2,5 et 3 milliards d'euros pour renouveler les réseaux.

1 litre sur 6 perdu dans l'Hérault. Pour certaines communes, c'est même plus. Seule la ville de Sète est dans les clous avec 15 % de fuite, c'est ce que la loi impose depuis le grenelle de l'environnement de 2012.

Montpellier et Agde ne sont pas loin avec 17 %, Béziers et Frontignan sont à 18%, 20 % pour Lunel. Les mauvaises élèves sont Pézenas et Bédarieux avec un peu plus du tiers de l'eau qui repart dans la nature.

Pour les communes rurales aussi, il y a de grosses disparités. Quasiment aucune fuite pour le tout petit village de Saint Jean de Buèges alors qu'à Saint Guilhem le Désert, les 2 tiers de l'eau n'arrivaient pas jusqu'au robinet. En 2018, la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault récupère cette compétence. C'est plus de moyens financiers et meilleure expertise en la matière. en décembre 2021, une grosse fuite est repérée et réparée en janvier 2022. La consommation passe alors de 90 m3 par an à 40 m3 par an.

Ce sont des travaux qui coûtent chers. Certains élus font le choix d'une facture d'eau réduite en sacrifiant les investissements nécessaires au renouvellement des réseaux. Et là aussi, il y a des disparités, Montady**, Aniane** et Sète renouvellent 1 % de leurs parcs chaque année comme le demande la loi, quand Béziers est à 0,35 %. "À ce rythme là, il faudra 300 ans pour revoir complètement les canalisations, dit UFC Que Choisir, il faut aller plus vite, être plus ambitieux !"

loading

loading