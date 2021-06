Boziu : Des élus locaux fustigent un projet de centre de méthanisation de déchets ménagers

Les élus locaux disent avoir peu d'élément, mais en effet, une société basée sur le continent souhaite implanter dans le Boziu un centre de méthanisation des déchets ménagers. Sa capacité serait de 40 000 tonnes annuelles. Les élus locaux n'en veulent pas et crient à la malice.

CORSE, BOZIO UN ELEVEUR ET SES COCHONS SUR LA ROUTE DU VILLAGE DE FOCICCIA

Un projet de centre de méthanisation de déchets ménagers dans le Boziu, à Santa Lucia Di Mercuriu ? Les élus locaux disent l'avoir appris par la presse ou les propriétaires des terrains visés. Ils dénoncent un manque de sincérité des porteurs du projet, qui auraient d'abord évoqué un projet simplement photovoltaïque.

Les terrains choisis recouvrent une superficie de 12 à 15 ha, selon les documents que nous nous sommes procurés. L'ensemble comprendrait en effet un parc de panneaux solaires, mais surtout un circuit de traitement, allant du stockage de balles de déchets à la production d'électricité via un gaz obtenu de leur fermentation. La mairie entend les réserver à l'agriculture.

"Ce n'est absolument pas la voie ni la politique que nous voulons", s'indigne Pierre-Paul Salviani, le troisième adjoint de Santa Lucia di Mercuriu. Lui et sa majorité comptent faire voter une délibération dans ce sens ce vendredi. Ils voient même derrière cette présentation ...un centre d'enfouissement, pur et simple. Même inquiétude et même son de cloche du côté de la commune voisine de Favalellu.

Mais ce projet n'en serait même pas encore au stade des études, selon nos informations. La société TERRA ELEC, gérée à Rognac (Bouches-du-Rhône) par un Balanin, Yves Vesperini, se présente comme une experte en matière de valorisation énergétique des déchets. Yvan Vesperini, également adjoint à la mairie de Rognac, pourrait se déplacer en Corse...après les élections territoriales. Il ne souhaite pas s'exprimer à ce stade, nous a fait savoir son conseil, le juriste Pierre Bourgeaud.

Joint également par téléphone, le sénateur Paul-Toussaint Parigi, ancien maire de la commune, a fait savoir son opposition, mais a refusé de s'exprimer plus en avant, invoquant son droit de réserve.