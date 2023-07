Un aigle de Bonelli de retour dans les gorges de l'Ardèche

La Ligue de protection des oiseaux avait perdu sa trace pendant près de trois ans jusqu'à craindre le pire. Cet aigle de Bonelli a été retrouvé et identifié dans les gorges de l'Ardèche. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'il n'était pas seul ! Le jeune aigle né en Ardèche a été redécouvert avec une femelle.

C'est parce que cet aigle femelle a été signalée par piège photo que la LPO ardéchoise s'est aperçu que son compagnon portait la bague X8 correspondant à l'oiseau égaré depuis 2020. Qu'a-t-il fait pendant ces presque trois années ? Il est probablement parti en Camargue après avoir été chassé du nid par ses parents explique Florian Veau, chef de projet au sein de la LPO. "C'est ce qu'on appelle une période d'erratisme. Une fois que les adultes ont fini d'élever un jeune qui s'est envolé et qui commence à chasser seul, l'oiseau va chercher une zone pour se nourrir. Pour le sud de la France, c'est notamment la Camargue, qui est riche en lapins et en canards" explique-t-il.

L'aigle de Bonelli d'origine ardéchoise serait-il allé chercher une partenaire en Camargue ? "C'est une possibilité. Mais il est aussi possible qu'il est allé chercher une falaise favorable et qu'un autre oiseau passe par là et s'installe avec lui" répond Florian Veau.

La découverte est en tout cas une excellente nouvelle pour l'espèce. En 2002, les observateurs ne comptaient que 22 couples d'aigle de Bonelli en France. "En 2023 on est à 47 couples. On a plus que doublé la population en vingt ans" ajoute Florian Veau, rappelant que la chasse et les tirs ont longtemps menacé l'espèce. Jusqu'en 1976 et la loi de protection de la nature, les rapaces étaient considérés comme des nuisibles.