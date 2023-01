Un an après l'incendie du site de traitement de St Chamas, il reste 14.000 tonnes de déchets

Toujours aucune solution face à cette montagne de déchets qui continue de polluer le paysage et potentiellement les sols à St Chamas (Bouches-du-Rhône). Un an après l'incendie du site de traitement "recyclage concept 13", personne de l'État à la Métropole en passant par la commune ne veut prendre la responsabilité du nettoyage du site.

14.000 tonnes de déchets toujours sur place

14.000 Tonnes de déchets sont pourtant toujours présents. C'est une vraie "déchetterie à ciel ouvert" déplore le maire sans étiquette de la ville, Didier Khelfa, qui refuse de prendre en charge la dépollution. "Nous sommes sur un site privé (...) on a subit les nuisances (de l'incendie) pendant sept semaines et aujourd'hui on continue à les subir avec des nuisances visuelles (...) et on me parle d'une instruction qui va durer quatre ou cinq ans, voire plus...". Avec cette conclusion : "on en a ras le bol. On a des voyous qui ont fait du fric sur notre dos en polluant notre environnement et aujourd'hui on demande au contribuable de payer pour enlever cela... Je dis : ce n'est pas possible".

Suzanna habite à 500 mètres du site qui a brûlé, et elle est inquiète : "on a un puits et on a peur que nos eaux soient polluées". Roger est agriculteur. Pour l'instant il ne s'inquiète pas pour l'alimentation de ses bêtes dans ses champs "mais peut-être qu'on le verra dans plusieurs années".

Le coût de l'enlèvement de ces déchets est estimé à trois millions d'euros. Suite à l'incendie, deux plaintes ont été déposées dont une au nom de 500 habitants de St Chamas. Le député de la circonscription, élu de la majorité, Jean-Marc Zulesi exige une réponse rapide. Il est l'invité de France Bleu Provence ce mardi 3 janvier à 7h45.