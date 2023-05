Un an après, l'ONF tire le bilan de l'incendie de la forêt de Rennes

"On ne sait pas si c'est un mégot mais on sait que c'est forcément d'origine humaine et que ça a pris près de l'autoroute" se désole encore Isabelle Bertrand, la responsable du service Forêts à l'Office National des Forêts en Bretagne. Un an après cet incendie précoce et spectaculaire, l'heure est au bilan. 22 hectares en tout ont brulé entre le 16 et le 19 mai 2022 dans la forêt domaniale de Rennes au niveau de Liffré.

Pas de gros dépérissement mais prudence

Le feu s'est propagé à de jeunes arbres, principalement des pins maritimes. "Certains petits arbres sont morts, d'autres non. Pour l'instant, nous n'avons pas de gros dépérissement mais attention, la surveillance est importante. On sait que suite à un incendie, les arbres ne vont pas forcément dépérir tout de suite, ça peut mettre deux à trois ans" explique Isabelle Bertrand. Sur la majeure partie de la parcelle touchée, l'ONF va laisser faire la nature pour le moment mais il y a déjà eu quelques plantations. "On a eu l'opportunité de replanter 9000 pins maritimes sur une partie de la zone touchée" explique Olivier Hillairet, technicien de l'ONF sur le massif de Rennes depuis 23 ans.

La forêt victime du dérèglement climatique

Cet habitué de la forêt la voit changer d'année en année. "Il n'est désormais pas rare de voir en novembre des arbres avec toutes leurs feuilles ou qui, au printemps, s'affaiblissent avec la sécheresse". Et si les chênes et les hêtres tiennent encore le coup chez nous, "les châtaigniers sont particulièrement touchés en Bretagne" explique Isabelle Bertrand. Alors faut il introduire de nouvelles essences dans la région ? " On y réfléchit. On ne vas pas transformer complètement la forêt mais on a des petits laboratoires sur un ou deux hectares où on va essayer des chênes de Méditerrannée, d'Afrique ou d'Asie. On va essayer aussi des cèdres du Liban. L'idée c'est d'avoir de petites surfaces témoins pour aider nos successeurs dans 20, 30, 40 voire 50 ans quand on verra mieux les conséquences du changement climatique. Si on ne fait rien, la question dans 100 ans sera de savoir si on peut maintenir un couvert forestier dans certaines régions " explique Isabelle Bertrand.

Attention en forêt et aux abords

En attendant, l'Office National des Forêts appelle à la plus grande prudence pour éviter de nouveaux incendies. Il rappelle qu'il ne faut pas fumer , faire des barbecues ou du bivouac en forêt, ne pas également jeter de mégot près d'un massif forestier.