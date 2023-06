Un an après l'orage de grêle en Dordogne, les forestiers replantent enfin dans la forêt de la Double

Ici, il y a un an, la grêle a tout balayé. C'est à Sainte-Aulaye-Puymangou que l'Alliance Forêts Bois a donné rendez-vous à ses adhérents. Pour voir l'ampleur de ce qui a était fait, et de ce qui reste à faire.

Sur des parcelles entières, il ne reste de la forêt de la Double qu'un champ de terre retourné. Mais en plissant les yeux, on peut apercevoir des pousses de pin maritime qui émergent de la terre séchée par le soleil. Après avoir coupé les arbres, retiré les souches et broyé les restes de bois au sol, ces parcelles sont replantées. Bruno, casquette sur la tête est justement en pleine action. "J'utilise une canne à planter. C'est un tube avec une canne au bout qui insère la pousse de pin directement dans la terre".

Bruno Labonté plante ses pins avec une "canne à planter" sur une parcelle de la forêt de la Double. Il peut couvrir jusqu'à un hectare par jour. © Radio France - Margaux Longeroche

Sur les 20.000 hectares touchés par la tempête, on compte 8000 hectares de résineux et 12.000 de feuillus. Les résineux sont beaucoup plus endommagés, puisqu'à la suite de la tempête, des maladies ont achevé de les tuer. C'est donc de ces parcelles-là dont il a fallu s'occuper en priorité.

Michel, 90 ans, écoute avec attention la présentation des techniciens d'Alliance Forêts Bois. "Je vis en Dordogne depuis plus de 60 ans. Moi j'ai environ 40 hectares qui ont été détruits par la grêle. Des jeunes pins maritimes que j'ai planté en pensant à mes enfants et mes petits enfants. Il a fallu tout reprendre à zéro." C'est Arnaud, technicien forestier, qui s'est occupé de ses parcelles. "Après avoir tout nettoyé, nous allons replanter et recréer une forêt de production", soutient-il. Tous les propriétaires forestiers présents ont les même espoirs : pouvoir à nouveau exploiter leurs parcelles.

Stéphane Vieban, Directeur Général d'Alliance Forêts Bois explique le processus de nettoyage et plantation des parcelles de forêt de la Double (Dordogne). © Radio France - Margaux Longeroche

Mais le changement climatique et l'augmentation des températures sont désormais aussi au cœur des discussions. François de Segonzac s'inquiète : "On ne sait plus quelles espèces planter maintenant." Et justement, le mot d'ordre de l'Alliance Forêts Bois cet après-midi : diversification. "Nous proposons de replanter des feuillus, comme les chênes-cécile, les chênes-lièges aussi, réputés pour être plus résistants à la sécheresse", énumère Arnaud.

Le chantier reste immense. La coopérative prévoit encore au moins un an de nettoyage pour arriver à bout de toutes les parcelles détruites par la grêle. Sans parler du risque d'incendie qui plane sur la forêt de la Double.