Un an après l'incendie de Landiras 2, Saint-Magne ne baisse pas la garde

Le souvenir est encore vif dans l'esprit des Girondins, aussi vif que les flammes qui, le 9 août 2022, ont dévoré 7.400 hectares de forêts. Un an jour pour jour après le départ du feu de Landiras 2, la situation est différente. Le mois de juillet a été relativement doux et pluvieux. Malgré tout, la commune de Saint-Magne ne baisse pas la garde.

Des patrouilles quotidiennes

Dans cette ville d'un peu plus de 1.000 habitants, située juste au-dessus d'Hostens dans le sud de la Gironde, les patrouilles quotidiennes de la réserve communale de sécurité civile reprennent. Ce dispositif a été réactivé l'an passé, après les feux. Comme Philippe et Jérôme, une trentaine de bénévoles se relaie chaque jour, pour faire la tournée des chemins dans les forêts, à bord du pick-up spécialement acheté par la mairie.

Jérôme et Philippe, bénévoles à Saint-Magne, font à la fois de la prévention auprès des marcheurs et de la surveillance des forêts en cas de départ d'incendie © Radio France - Paul Tilliez

"En juillet, certaines tournées ont été annulées avec la pluie, là, les températures remontent, prévient Philippe, 55 ans, au volant du véhicule. La forêt est verte, mais la sécheresse est là quand même. Il suffit d'un rien. [...] La fougère a beau être verte, ça brûle hyper vite." Son copilote, Jérôme, 52 ans, renchérit : "Tous ces pins, ce sont des allumettes, avec de petites grenades accrochées au bout des branches. Chacune des pignes peut porter le feu cent mètres plus loin, comme des bombes incendiaires."

Philippe habite ici depuis quinze ans et Jérôme, depuis six ans. Tous les deux étaient sur le pont l'été dernier pour lutter contre les flammes. Ils s'en souviennent comme si c'était hier et c'est pour ne plus jamais revivre un tel "enfer, un tsunami de feu" qu'ils se sont portés volontaires pour patrouiller, sur leurs jours de repos.

Surveillance et prévention

Pour intervenir rapidement en cas de départ de feu, leur pick-up est équipé d'une cuve remplie d'eau. Leur mission consiste également à faire de la sensibilisation auprès des marcheurs, avec des tracts à distribuer : "Pas de cigarette dans les bois, pas de barbecue, quels numéros d'urgence composer... Normalement, tous les gens qui ont vécu les incendies l'an passé sont plus que sensibilisés, explique Jérôme. Mais on ne sait jamais, il en suffit d'un."

La maire de Saint-Magne, Ghislaine Charles, ne partira pas en vacances cet été : "Je reste ici, c'est mon devoir [...] Certes, il y a eu un peu de pluie en juillet, on est rassurés, mais nous savons aussi que les feux de 2022 sont criminels, donc on se tient prêts. On a beaucoup appris par rapport à l'an passé. En plus des patrouilles, une dizaine de bénévoles, comme des aides-soignantes, seront là en cas d'évacuation, même si, bien évidemment, je ne souhaite jamais revivre ça."

Une année moins à risques

Si les pompiers estiment que le risque incendie n'est pas comparable à 2022, la vigilance reste maximale, surtout que par endroits, le sol brûle encore dans le sud de la Gironde. Il s'agit de filons de lignite, un charbon naturel, qui continuent leur combustion un an après, explique le capitaine Rémi Lassoureille, du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde : "Le feu s'enterre, le sol devient un combustible puis les flammes rejoignent des filons de lignite. [...] On n'a pas toujours les moyens d'intervenir en profondeur pour les noyer, mais des missions de surveillance sont en place pour les surveiller de très près."

Il faudrait un concours de circonstances très improbable pour que ces filons de lignite puissent être à l'origine d'un nouveau grand feu tempère le capitaine Lassoureille, qui rappelle que l'inquiétude est ailleurs : "Les incendies sont à 95% d'origine humaine."