Un an après les feux de forêt dans le Jura : "J'espère ne jamais connaître ça à nouveau" confie une habitante

Le 9 août 2022, il y a un an, le premier feu de forêt se déclarait à Vescles, près du lac de Vouglans dans le Jura. 250 personnes ont été évacuées dans les communes de Cernon et Menouille, car les flammes s'approchaient trop près des maisons. Au total 1.000 hectares sont partis en fumée.

Chaque année Claudine passe son été à Vescles dans sa maison de vacances. Lorsque l'on rentre chez elle pour lui parler des feux, un an après, elle arrête net sa préparation du repas. Direction le jardin pour montrer là où tout à commencé. "Nous étions à table dehors, c'était 23 heures. Je voyais ma petite fille qui regardait au loin et elle me dit 'Mamie j'ai l'impression qu'il y a du feu' et effectivement au loin, il y avait des grandes flammes."

"On était encerclé par le feu"

Elle raconte cette nuit où les sirènes des pompiers et des gendarmes ne se sont pas arrêtées de sonner. L'habitante voyait passer devant sa fenêtre les soldats du feu qui faisaient des allers-retours dans le village pour essayer d'arrêter l'incendie, avant qu'il ne se propage. En vain : "Le lendemain on pensait quand même que ca serait apaisé. Et bien pas du tout. Un deuxième foyer a pris, puis un troisième...On était encerclé par le feu" explique Claudine.

Mais ce qui a le plus angoissé la septuagénaire c'est le caractère imprévisible du feu. "On était très stressé, on ne savait pas comment il allait continuer et surtout on avait peur que le vent se lève. On entendait beaucoup de choses 'si le vent se lève alors...' on était dans la crainte. J'espère ne jamais connaître ça à nouveau, c'est très angoissant."

"Pour nous les incendies c'était dans le Var, pas dans le Jura"

À l'époque l'incendie était jugé "inédit et historique" selon les autorités. Pour les locaux c'était aussi la surprise, personne ne s'attendait à une telle catastrophe naturelle dans le Jura, "pour nous les incendies c'était dans le Var, en bord de mer... tout sauf ici, dans le Jura. On n'avait même pas pensé que ça pouvait arriver".

Les locaux qui se sont rapidement mobilisés pour aider les pompiers. Claudine a été particulièrement marquée par l'élan de solidarité. "On est resté assez scotché de voir autant de bénévoles prendre part à cet incendie et faire autant d'efforts pour aider les pompiers. Les locaux ont fait des sandwichs, servi à boire aux pompiers, pour aider ceux qui étaient sur le pied de guerre jour et nuit."

Un an plus tard les paysages près du lac de Vouglans sont encore lunaires . Pour Claudine c'est un crève-cœur : "Ce que vous voyez sur la côte là-bas c'est le passage du feu. Il ne reste que des cailloux. Tout est cramé. Ca fait un autre aspect...Les arbres sont morts, brûlés."