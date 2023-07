Un an après les incendies de la Hague, la faune et la flore se régénèrent lentement

"Cela fait seulement un an que la lande a brûlé" rappelle Thierry Desmaret, chargé de mission au conservatoire botanique national de Brest. Pour l'instant, il n'y a donc pas grand-chose à observer sur le secteur de Herquemoulin et aux Pierres Pouquelées, sur les hauteurs de Vauville. C'est ici que six et trente-trois hectares sont partis en fumée entre le 17 et le 20 juillet 2022.

Alors maintenant, il faut se montrer patient. "On estime qu'il faut entre 3 et 5 ans pour que la faune et la flore se reconstitue". Et toutes les espèces ne mettront pas le même temps à réapparaître. "La fougère, par exemple aime le brûlis, on en voit déjà qui repousse, contrairement à la bruyère qui mettra beaucoup plus de temps à se reconstituer". Ces évolutions, le conservatoire botanique va les surveiller. Une des missions de Thierry Desmaret en venant à la Hague était d'installer un suivi floristique. Il a donc construit avec ses équipes, des carrés d'une dizaine de m² sur différentes zones brûlées. Régulièrement, des botanistes viendront faire des relevés pour constater l'évolution de la faune et la flore.

C'est le conservatoire du littoral qui a demandé ce suivi. Mais sur ce territoire, un autre acteur surveille aussi les effets de l'incendie sur la biodiversité. Hugo Leclerc travaille comme garde du littoral au syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche (SyMEL). En plus de la flore, le SyMEL a aussi porté son attention sur la faune. Des oiseaux, des reptiles comme des serpents et des lézards vivaient dans les landes. Et ses espèces ne sont pas encore revenues vivre dans les zones incendiées. "Pour l'instant, leur habitat n'est pas encore reconstruit. Ils n'ont pas d'abris, pas de nourriture pour survivre. Les oiseaux vivent donc aux abords de ces zones". Et les oiseaux reviendront certainement plus vite que les reptiles : "les reptiles sont en grande majorité mort dans l'incendie alors que les oiseaux ont pu s'échapper. Les serpents et les lézards auront plus de mal à se reconstituer quand l'habitat sera favorable sur le site." Le garde du littoral émet les mêmes projections que son confrère Thierry Desmaret : il faudra entre 3 et 5 ans pour que les animaux reviennent sur site.