Un ancien centre de contrôle de poids lourds déconstruit, ses matériaux réutilisés

Un projet de déconstruction sélective a été initié à Mouguerre en juillet. Les maîtres-mots : déconstruire au lieu de détruire. C'est le nouveau projet de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Dernièrement, un ancien centre de contrôle de poids lourds du centre européen de fret a été entièrement déconstruit. Les plus de cent tonnes de matériaux vont ainsi servir pour une nouvelle construction et sauvés de la casse.

"C'est la deuxième opération après celle de la déconstruction de la Villa Florence à Saint-Palais. Cette fois-ci, l'ambition est plus grande, plus volontariste en termes de matériaux valorisés. Aujourd'hui, on valorise, y compris la structure du bâtiment, ce qui n'avait pas été le cas à Saint-Palais" explique Julien Berthier, secrétaire général à la transition énergétique de la communauté d'agglomération.

L'ambition du projet est donc environnementale, mais pas seulement. "Avec l'adoption du plan climat en 2021, l'agglomération veut bien évidemment renforcer son action et son ambition en matière de lutte contre le changement climatique. La meilleure des émissions, c'est celle que l'on ne génère pas par le réemploi. C'est environnementalement bénéfique . Dans le futur, on espère pouvoir construire peut être moins cher, avec des matériaux qui sont pour partie soumis à la volatilité des prix et en lien étroit avec les cours des matières premières qui, comme on le sait, ont eu tendance à fortement augmenter ces dernières années" raconte-t-il.

La structure métallique, d'une centaine de tonnes, va être récupérée pour un nouveau bâtiment communautaire de centre technique à Saint-Palais. © Radio France - Adrien Michaud

Une valse à trois

Le bâtiment déconstruit s'étalait sur plus de 550 m², et l'association Patxa'ma et l'entreprise ALKAR ont réalisé ce chantier pour la communauté Pays basque. "À partir des postes et des bureaux, on a sauvé de la benne environ une dizaine de tonnes de matériaux et plus d'une centaine de tonnes de matériaux de construction de charpentes métalliques. Ainsi, on évite le transport et la mise en déchetterie. À la fin, l'impact carbone de la déconstruction et positif. Que ce soit du côté économique ou du côté environnemental, tout le monde est gagnant pour nous en tout cas, et c'est un projet qui a été très novateur" dépeint Olivier Hirigoyen de l'association de l'association Patxa'ma.

Un troisième projet du même type va voir le jour dans les prochains mois, à Anglet, avec la déconstruction de hangars à bateaux.