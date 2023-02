Un ancien jardinier de Redon se bat pour que sa maladie de Parkinson soit reconnue comme liée aux pesticides

Le tribunal administratif de Rennes a examiné ce vendredi le recours de Gaby Lebot, un ancien jardinier de la ville de Redon, qui se bat pour que sa maladie de Parkinson soit reconnue comme maladie professionnelle liée aux pesticides. Ce que la mairie de Redon a refusé en 2019, suivant l’avis d’un "conseil médical" (nouveau nom de la "commission de réforme"). C’est ce refus que contestait ce vendredi Gaby Lebot avec le renfort d’une vingtaine de militants du collectif de soutien aux victimes de pesticides de l’Ouest, qui regroupe 450 personnes et gère une cinquantaine de dossiers en cours.

Très diminué, en fauteuil roulant, Gaby Lebot, dont les premiers symptômes ont été diagnostiqués en 2008, est venu de Saint-Nicolas de Redon accompagné de son épouse. Par la voix de son avocate, il a fait valoir qu'il a été exposé aux pesticides, d’abord comme jardinier de 1967 à 1983, puis pendant 17 ans comme contremaître, dont le bureau était à côté des produits incriminés, sans aération. Le couple s'est aussi appuyé sur des études scientifiques, dont une de l’INSERM datant de 2013, qui vont dans le sens d’une association entre l’exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson.

Avis unanimes

Le Tribunal administratif rendra sa décision dans une quinzaine de jours, mais il devrait donner raison à Gaby Lebot et ses défenseurs. Le rapporteur public a demandé l’annulation de la décision de la Ville de Redon et a formulé une injonction à reconnaître la maladie de l’ancien jardinier comme maladie professionnelle. L’avocat de la mairie de Redon, ne s’y est pas opposé, expliquant que, dans cette affaire, la commune s’est contentée de suivre l’avis de deux médecins et d’une commission et a suivi une "procédure qui lui échappe".

Si la maladie de Gaby Lebot est reconnue comme maladie professionnelle liée aux pesticides, ce serait une victoire "emblématique" pour le collectif de soutien aux victimes de pesticides de l’Ouest. Habituellement, l’association soutient des dossiers d’agriculteurs, rarement d’agents territoriaux.