Un apiculteur de Tarnac sur le plateau de Millevaches en Corrèze veut sauver l'abeille noire

L'abeille noire est en déclin notamment en Limousin depuis de nombreuses années, victime des pesticides mais aussi de l'hybridation avec les abeilles jaunes depuis longtemps privilégiées par les apiculteurs car elles produisent plus de miel. C'est à partir de ce constat que Dimitri Reiser, apiculteur à Tarnac, a souhaité faire quelque chose pour enrayer cette lente disparition.

Une très grande pollinisatrice

Un enjeu plus important qu'il n'y paraît. Car explique Dimitri Reiser l'abeille noire est restée sauvage à la différence des abeilles jaunes qui ont besoin de l'intervention de l'homme pour survivre. "L'abeille noire est très adaptée à notre climat ici, à la montagne. Elle peut passer des hivers et des saisons très rudes et elle sait très bien gérer ses réserves dans la ruche ou la colonie". Elle a du coup peu besoin de l'homme. Ce qui en fait l'une des meilleures pollinisatrices. "Vu le déclin des pollinisateurs si on perd en plus l'abeille noire ce serait une catastrophe pour toute l'agriculture, pour la biodiversité, pour l'environnement, pour la nature, pour tout".

Un réseau de ruchettes

Pour sauver l'abeille noire Dimitri Reiser recense les secteurs où elle est encore bien présente notamment sur le plateau de Millevaches. Il a commencé par ailleurs à disposer un ensemble de ruchettes dans différents endroits pour récolter des essaims, avec l'espoir qu'il y en ait bien sûr qui soient composés d'abeilles noires. Ce qui permettra alors d'avoir des mâles pour féconder des reines. Et ainsi augmenter la reproduction de l'abeille noire. Par ailleurs Dimitri Reiser veut encourager les apiculteurs à travailler avec de l'abeille noire en créant une miellerie collective. Pour réaliser ce projet il a lancé une souscription sur le site Ulule : "Sauvons l'abeille Noire". Cette levée de fonds dure jusqu'à la fin du mois de mai.