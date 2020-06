Un an après l'orage de grêle du 15 juin 2019 : la facture dépasse un demi milliard d'euros

Il a grêlé très fort un quart d'heure, et un an après ce 15 juin 2019, on en est encore à réparer des dégâts. 17 communes de Drôme Ardèche se sont retrouvées classées en état de catastrophe naturelle, sur un couloir en diagonale allant de Jaujac à Châtillon Saint-Jean en passant par Vernoux-en-Vivarais et Romans-sur-Isère.

La Fédération Française de l'Assurance a enregistré plus de 132 000 sinistres (pas seulement pour Drôme Ardèche, son estimation comprend les départements voisins touchés aussi par cet épisode de grêle) : 53 000 maisons ont été endommagées, et 73 000 dossiers ouverts pour des dégâts sur les voitures. Le coût global est évalué à 584 millions d'euros. 83% des sinistres ont reçu un règlement, d'autres dossiers restent à boucler.

Des travaux à poursuivre sur les bâtiments publics

Des bâtiments publics, culturels, sportifs, administratifs, associatifs, ont aussi subi des dégâts : 67 ont été touchés à des degrés divers rien que sur la ville de Romans. Les travaux de réparation coûtent plus de 3,5 millions d'euros. 550 devis ont été réalisés. Le gros des chantiers a été effectué, la priorité était de mettre les bâtiments hors d'eau et hors d'air. Mais le Musée de la chaussure, par exemple, ne rouvrira ses portes que le 15 juillet : des travaux importants ont dû être réalisés sur la toiture.

A Génissieux, l'église attend encore de retrouver son toit. Il y en a pour 500 000 euros de réparations. Des travaux doivent aussi être terminés sur un préau.

Plus de 1.300 agriculteurs touchés

L'agriculture a aussi été touchée de plein fouet : 300 exploitants ont eu des dégâts en Ardèche, plus de 1 000 dans la Drôme. La chambre de l'agriculture drômoise estime à 100 millions d'euros les pertes de récolte immédiates, mais les arbres fruitiers abîmés donneront aussi moins cette année. Ce déficit de production là n'est pas chiffrable.

Certains arbres ont dû être arrachés. Une enveloppe d'indemnisation de 1 million d'euros a d'ores et déjà été consommée. D'autres arrachages devraient avoir lieu en septembre : les producteurs tentent de sauver leurs arbres, de voir comment ils passent l'été avant de prendre une décision. Une seconde enveloppe d'indemnisation de 4 millions d'euros est attendue pour la rentrée.