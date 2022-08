Un an après leur naissance, les bébés pandas du zoo de Beauval déplacent toujours les foules

Ce 2 août, les jumelles panda Huanlili et Yuandudu fêtent leur un an ! Les jeunes pensionnaires attirent les visiteurs et permettent au zoo de Beauval de financer l'élevage d'autres espèces menacées.

Elles ont un an ! Ce 2 août 2022 c'est l'anniversaire des jumelles panda du zoo de Beauval à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher. Un flot de visiteurs et de médias sont attendus pour admirer Huanlili et Yuandudu manger leur gâteau. Un engouement qui ravit autant les visiteurs que l'équipe du parc, qui peut ainsi financer l'élevage d'autres espèces.

Huanlili, le 1er août 2022. © Radio France - Solène Gardré

Près de deux millions de visiteurs estimés en 2022

T-shirt, chaussures et sac panda sur le dos, Véronique est une grande fan des jumelles panda. "Avec mon mari on essaie de venir tous les mois au zoo", explique cette Bordelaise. "On vient là pour les pandas car des grands zoos, on en trouve ailleurs. Mais Beauval c'est le seul en France avec cette espèce."

Si tous les visiteurs ne sont pas aussi férus de pandas que Véronique, nul doute qu'ils motivent certains à venir à Beauval. "Leur nombre est difficile à estimer", explique le directeur Rodolphe Delord. "Mais cette année on estime qu'on aura près de deux millions de visiteurs." Ce qui serait un record pour le zoo.

Les pandas géants, "des espèces qui font venir le public"

L'arrivée des jumelles a aussi bouleversé le quotidien des soigneurs. "On a eu des collaborateurs en plus sur notre secteur pour s'occuper des bébés depuis la naissance", explique Delphine Pouvreau, la chef du secteur Koala Panda.

Les pandas géants sont des espèces phares qui font venir le public et nous permettent d'accueillir des espèces moins médiatiques, mais tout aussi intéressantes, voire parfois plus intéressantes en terme de conservation" - Rodolphe Delord, le directeur du zoo de Beauval

Enfin, la panda mania permet de financer l'élevage d'autres espèces. "Les pandas géants sont des espèces phares qui font venir le public et nous permettent d'accueillir des espèces moins médiatiques, mais tout aussi intéressantes, voire parfois plus intéressantes en terme de conservation", explique le directeur du zoo, Rodolphe Delord. "Par exemple à côté des pandas, vous avez des takins qui sont des grandes chèvres chinoises extrêmement rares, ou encore des gypaète barbus, des rapaces très menacés."

Parce qu'il est important que les jumelles prennent le soleil, les soigneurs tentent de faire sortir les pandas tous les matins en les attirant avec du bambou sucré. © Radio France - Solène Gardré

Malgré le succès, il faudra pourtant un jour dire au revoir aux jumelles. A l'âge de quatre ans, elles partiront en Chine dans un centre d'élevage et de reproduction. Leur grand frère Yuan Meng doit lui partir cette fin d'année 2022.