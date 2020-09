Un an après Lubrizol, plusieurs centaines de manifestants à Rouen et une action d’Extinction Rébellion

Le cortège est partie de l'usine à 13h30, direction la préfecture. Plusieurs centaines de personnes manifestent ce samedi après-midi à Rouen (Seine-Maritime), un an après l'incendie à l'usine Lubrizol, pour réclamer la transparence sur cette catastrophe et plus de contrôles sur les sites industriels.

"Tout était noir"

Dans le cortège, plusieurs personnes se souviennent de ce 26 septembre 2019 et demandent des comptes. "Aujourd’hui, on n’en sait pas plus qu’il y a un an", déplore par exemple Yohann, l’un des manifestants. Isabelle, venue avec un dessin, raconte que sa fille "a vu la suie, la fumée, tout était noir" et aujourd’hui, elle lui en parle encore. « La question n’est pas de savoir est-ce que ça va de nouveau sauter mais quand », a lancé Gérald le Corre (CGT), l'un des organisateurs de la manifestation.

Isabelle raconte que sa petite fille lui parle encore, un an après, de l'incendie de Lubrizol. © Radio France - Noémie Lair

Des "fleurs" sur le pont Jeanne d'Arc

Extinction Rébellion s'est également joint à la mobilisation samedi à Rouen. Vers 14h15, les membres du groupe écologiste ont investi les deux extrémités du pont Jeanne-d'Arc, bloquant ainsi la circulation. Les manifestants ont été délogés un par un par les forces de l'ordre, arrivées en nombre dans le secteur.

Si les manifestants bloquant la voie de tram ont été évacués rapidement, d'autres ont réussi à rester en place plus longtemps. Les membres d'Extinction Rébellion sont en effet venus avec ce que l'un des militants appelle des "fleurs" : une sorte de poubelle scellée à sa base et à son sommet par du béton et de laquelle partent des gouttières où les militants coincent leur bras, ralentissant considérablement l'action des forces de l'ordre, qui ont dû utiliser du matériel de chantier pour casser le béton.

Les membres d'Extinction Rébellion se servent de ce dispositif pour empêcher les forces de l'ordre de les déloger. © Radio France - Thomas Schonheere

Plusieurs membres du groupe écologiste ont été interpellés et à 16h30, la circulation était toujours bloquée sur le pont Jeanne-d'Arc. Le premier cortège, parti de l'usine, a fait un détour pour soutenir cette action, avant de repartir en direction de la préfecture.