Un Séquoia, qui a pris racine il y a une centaine d'années place Halmagrand à Orléans, va bientôt devoir être abattu, au courant du mois de mars ou d'avril. Mort à plus de 80%, en raison de l'activité humaine, ses branches risquent de tomber à tout moment.

Un arbre centenaire bientôt abattu à Orléans, malade à cause de l'activité humaine

C'est un arbre vieux d'une centaine d'années qui va devoir être abattu à Orléans. Vous l'avez sûrement déjà vu, cet immense Séquoia au niveau de l'arrêt de tramway Halmagrand. Personne ne sait exactement quand ni comment il a pris racine au croisement des rues d'Alsace-Lorraine, Théophile-Chollet et Fernand-Rabier.

Mais près d'un siècle plus tard, il est gravement malade et représente ainsi un danger pour les riverains, ses branches risquent de tomber à tout moment. La mairie a donc décidé, à contre-cœur, de l'abattre au courant du mois de mars ou d'avril.

Ses racines coupées par les travaux du tramway

Malgré sa taille imposante et son écorce rougeâtre aux allures de velours - particularités du Séquoia - cet arbre est aujourd'hui mort à 80%. La raison ? L'activité humaine. Jean-Paul Imbault, adjoint au maire d'Orléans chargé de la Ville-jardin, en est persuadé. "C'est tout simplement les conséquences des travaux du tramway, il y a dix ans. Ils ont coupé ses racines, donc l'arbre ne pouvait plus puiser de l'eau et de la nourriture."

Les racines de ce Séquoia ont été abîmées par les travaux du tram à Orléans et l'installation de conteneurs à verre. © Radio France - Marine Protais

Plus récemment, des poubelles à verre ont été enterrées près de lui, ce qui a coupé, une deuxième fois, ses racines. Ce Séquoia devient ainsi "très dangereux", selon le jardinier.

Les branches peuvent se détacher et il suffirait qu'il y a une tempête, même moins importante que celle de 1999, pour que l'arbre se casse.

Pour la mairie, il n'était pas question de prendre ce risque.

Des sculptures en souvenir de cet arbre

La décision d'abattre cet arbre est ainsi revenue à Jean-Paul Imbault, en concertation avec la Ville. Pour ce meilleur ouvrier de France en horticulture, c'est un crève-cœur, une "décision cruelle" mais qui pourrait "éviter qu'un drame se produise".

Vous imaginez ces grosses branches qui tombent sur la tête de quelqu'un ? D'un enfant ?

Néanmoins, il souhaite que cet arbre reste dans l'histoire d'Orléans. Pour cela, Jean-Paul Imbault envisage de garder le fût du Séquoia pour en faire deux sculptures : un héron, pour symboliser la Loire, et un écureuil, pour la biodiversité. Un appel d'offres aux sculpteurs sera bientôt lancé.