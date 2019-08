Des agriculteurs inquiets par l'arrêté anti-pesticides pris à Mandeure

Mandeure, France

Si l'arrêté anti-pesticide a été suspendu pour la commune de Langouët en Bretagne ce mardi, le maire de Mandeure, lui, n'a pas encore été inquiété par les services de l'Etat. "Mais si cela arrive, je suis prêt à me défendre en justice pour cet arrêté", affirme le maire Jean-Pierre Hocquet.

Il y a un mois, il a pris un arrêté pour interdire l'épandage de produits phytosanitaires. Pas dans toute la commune, mais à moins de 50 mètres des habitations. Pourquoi ? "Parce que la plupart des produits utilisés sont dangereux et doivent être utilisés avec précaution. Il y a un véritable risque pour la santé publique", répond-il.

Trouver des solutions alternatives

De leur côté, les agriculteurs ont le sentiment que Jean-Pierre Hocquet mène un combat contre eux, puisqu'il ne les a pas consultés avant de prendre l'arrêté. "Ce n'est pas contre eux. Ils sont consommateurs et sont forcés d’utiliser ces produits. Le problème, c’est que ces produits devraient être mieux réglementés", glisse le maire, les encourageant à trouver des solutions alternatives.

Les produits phytosanitaires devraient être mieux réglementés" (Jean-Pierre Hocquet)

L'agriculteur est conscient des problèmes engendrés par les pesticides. "Nous, le boulot c’est de trouver des solutions entre l’aspect économique et l’aspect santé qui est très légitime", répond Philippe Monnet, président de la FDSEA du Doubs. Il ajoute : "On a baissé de presque 40% l’utilisation de produits phytosanitaires en une quinzaine d’années."

Pour autant, Philippe Monnet est inquiet : "Si on prend la carte de notre département, on enlèverait plus de 30% des surfaces agricoles. Et qu’est-ce qu’on mettrait dans les récoltes ? Les agriculteurs utilisent des produits phytosanitaires pour protéger les cultures."