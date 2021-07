Un arrêté interdit de camper au bord du lac de Gentau à Ayous

Depuis le 22 juillet, il est désormais interdit de bivouaquer aux abords du lac de Gentau à Ayous. En cause, les accidents entre les touristes et les troupeaux qui se multiplient.

Impossible de planter sa tente tout l'été à côté du lac de Gentau à Ayous. La Commission syndicale de Bielle et Bilhères a pris un arrêté qui interdit le bivouac et le camping depuis le 22 juillet et jusqu'au 30 septembre 2021. Le président de cette commission, Jean Montoulieu, précise que la décision a été difficile à prendre, mais qu'elle est nécessaire. Ce sont les accidents de plus en plus fréquents entre les touristes et les troupeaux qui ont motivés cet arrêté. Il prend notamment en exemple le dernier accident en date survenu début juillet sur le site où une fillette aurait reçu un coup de sabot.

Une mesure de prévention qui ne fait pas l'unanimité chez les randonneurs. Certains estiment qu'il s'agit d'une solution de facilité que d'interdire, et que c'est plutôt aux gardes de veiller à la bonne cohabitation entre tous. Du côté des professionnels du tourisme, on a un peu de mal à comprendre que cette décision interviennent aussi brutalement, et en plein milieu de l'été alors que les vacanciers ont prévus leur arrivée depuis plusieurs semaines.

Les pancartes avec l'arrêté seront disposées sur le site dans les prochains jours. Le non-respect de ce dernier entraînera une amende de 135 euros.