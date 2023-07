Un ascenseur et des arbres pour redynamiser le centre-historique de La Réole

Fini les voitures dans le centre-ville de La Réole. A la place de l’ancien parking sur l’esplanade de la mairie, 45 arbres et de nombreux bancs, qui offrent un point de vue sur la vallée de la Garonne. Au bout de l’esplanade se trouve le nouvel ascenseur urbain. Haut de 26 mètres, il permet de faire le lien entre la ville haute et la ville-basse. C’est de cette manière que l’on peut accéder facilement au centre-ville, puisqu’il faut désormais se garer sur le parking de la ville basse, lieu du marché hebdomadaire, élu le mois dernier plus beau marché de France.

Cette inauguration marque la fin du projet global de réaménagement et de végétalisation du centre-ville de la Réole, débuté il y a 10 ans. « L’objectif est d’éviter les pollutions urbaines ». Il faut aussi lire en creux l’objectif de la municipalité : faire en sorte que les riverains et les touristes se réapproprient l’espace public.

La nature dans le centre

Au pied des maisons, des fleurs et des herbes hautes. Jasmins, rosiers, lierre sur les façades. Certaines rues du bourg de la Réole sont désormais végétalisées. « On a remis la nature dans le centre-ville », avance Bruno Marty.

Un moyen de rafraîchir les rues, surtout en période estivale.

Les plantes sont arrosées par un système d’eau de récupération. Les eaux de pluie des toits sont collectées dans une cuve de 45m2. Elle alimente en suivant l’ensemble des plantations, dont les arbres de l’esplanade de la mairie. Les agents municipaux peuvent aussi s’y ravitailler.

Un projet qui attire du monde

Grâce à ce nouveau cadre, les habitants de la métropole Bordelaise sont de retour dans les rues de La Réole. « En 2012, dans le centre ancien, on avait 23% de logements vacants », détaille Bruno Marty. Aujourd’hui on n’est plus qu’à 7%. »

Les touristes sont aussi plus nombreux. Ils profitent en ce moment de l’ agenda culturel garni sur la commune de La Réole, et notamment des festivals organisés.

Les commerçants satisfaits

La rue commerçante Armand-Caduc est aussi désormais piétonne. Et les commerçants reviennent petit à petit dans le centre. Une micro-brasserie, une cave à vin, un marchand de verre de cristal viennent de s’installer. En septembre un salon de thé ouvrira ses portes. « Le fait d’avoir redonné un petit peu de souffle et de vie à cette rue Armand Caduc, c’est important», explique Antoine Pavone, propriétaire d’un salon de coiffure dans la rue. « D’avoir mis la végétalisation ça apporte aussi ce côté doux, ce côté calme. »

Ce nouvel urbanisme de la ville peut servir de modèle, notamment pour les communes à proximité.