Un automne encore trop sec en Corse. Les barrages peinent à se remplir.

Le relevé du mois qui se termine est de plus faussé par l'épisode orageux du 4 octobre dernier, en plaine orientale.

Ce manque d'eau s'observe aussi dans les quatre barrages gérés par EDF. Leurs niveaux sont en dessous des normales pour la période. Calacuccia et Sampolo sont pleins à 40%. Tolla et Rizzanese à 60%. À ce stade de l'année, d'habitude, ils sont un peu plus remplis que ça.

Des périodes sans pluie de plus en plus longues

Mais pour l'instant, cela n'inquiète pas Amandine Bono. Cela dit la chef du service gestion du système électrique à EDF le reconnaît : il serait quand même bon qu'il se mette à pleuvoir d'ici la fin de l'année, pour passer un hiver au sec et surtout au chaud.

"Effectivement, la période de forte consommation sont les mois de janvier et février. Dans notre façon de gérer nos retenues, on vise à avoir des lacs et des barrages pleins courant décembre. _Il nous reste donc le mois de novembre et la première moitié du mois de décembre pour passer de nos taux actuels de remplissage, qui sont plutôt bas, à des taux autour de 90% à 95%"_.

En cas de manque une fois franchit ce cap, EDF utilisera obligatoirement les autres moyens de production d'énergie, à savoir la liaison avec l'Italie, mais aussi les centrales thermiques. "Et on gardera l'eau qui nous reste pour garder les pointes de consommation les plus extrêmes" précise encore Amandine Bono.

Hormis le gros épisode pluvieux du début du mois d'octobre, sur la côte orientale, il y a eu peu d'averses depuis la rentrée. En septembre, par exemple, il n'est tombé que 30% des pluies habituellement attendues normalement sur l'île. Et ça, c'est une cause direct du réchauffement climatique selon Patrick Rébillout.

"Si on regarde l'indice d'humidité du sol, on est encore dans des valeurs estivales. [...] En septembre et octobre, on est un degré au-dessus des normales de températures. Il y a plus d'évaporation. En Méditerranée, on a tendance à prolonger les étés, surtout ces dernières années. Je me rappelle de 2015. Au 1er décembre, on n'avait aucune neige sur aucun sommet. Cette date-là est assez éloquente" explique le prévisionniste.