Un Aveyronnais invente un fertilisant naturel ultra-efficace

Un fertilisant qui fait pousser les plantes, répare les sols et qui n'est rien d'autre qu'un mélange de 12 plantes et 8 essences d'arbre, cela tient presque du miracle. "Ce n'est pas un miracle, juste une solution concrète" s'amuse Marcel Mézy, 80 ans. Son procédé, le "Bozoulais", baptisé en l'honneur du village d'origine de Marcel, a fait ses preuves, et se pose en alternative plus que crédible aux intrants chimiques.

Une découverte d'enfant curieux

La genèse de ce produit commence lorsque Marcel, alors enfant, garde les bêtes de ses parents. "J'avais entre 8 et 12 ans. À l'époque, j'aimais gratouiller sous les pierres, mes frères me prenaient pour un fou" rigole-t-il. Mais pendant que le jeune Marcel s'amuse, il commence à comprendre comment fonctionnent les écosystèmes, et comment chaque espèce joue un rôle pour les autres. "15 ans plus tard, la formule était née. J'avais 50 ans d'avance, il m'a fallu prouver la légitimité de mon produit, comme en 2003 lorsque je suis allé au tribunal parce qu'on croyait que je vendais du vent" se souvient Marcel.

Un produit "créateur de sol"

La formule de Marcel, dont le secret est aussi bien gardé que les emplacements des coins à champignon, agit comme un créateur de sol :

Si vous prenez un caillou, que vous le creusez et mettez mon produit, il y aura de la matière organique et quelque chose va pousser, un peu comme la mousse : il fixe le carbone dans le sol, dans des seuils qui pourraient ralentir le réchauffement climatique.

En produisant des plantes plus saines, il permet aussi de fournir une alimentation plus saine au bétail. Les éleveurs qui utilisent ce fertilisant notent d'ailleurs que leurs bêtes sont moins malades, et que la mortalité à la naissance a considérablement diminué.

Un produit accessible à tous

15 pays importent déjà le fertilisant de Marcel : "l'avantage, c'est que la base du produit est présente sur tous les continents, donc tout le monde peut en faire" développe Marcel.

Son succès est tel qu'il travaille en partenariat avec l'INRA, et que Marcel, en plus de ses 12 fermes, possède également un laboratoire de recherche employant six ingénieurs agronomes.