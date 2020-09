Un avion 100% électrique en escale à Valence

Ce jeudi après-midi, un avion 100% électrique s'est posé à l'aéroport de Valence-Chabeuil. Il y a fait escale le temps d'une nuit, avant de repartir pour Avignon, et finir sa course à Marseille. Ce voyage vise à promouvoir une aviation "propre".

De l'extérieur, ce petit avion deux places n'a rien qui sort de l'ordinaire. Mais quand on s'approche, aucun moteur, mais deux batteries électriques. Dans le ciel ou sur la piste, il ne fait aucun bruit. Pour le pilote, Hervé Berardi, c'est une toute nouvelle sensation : "On peut se parler normalement dans l'avion, il n'y a aucun bruit. Et on n'a pas l'impression de polluer."

Promouvoir une aviation "verte"

Cet avion n'émet aucun gaz à effet de serre, une révolution, dans le monde de l'aviation, réputé pour être un gros pollueur. Pour le recharger, il suffit de le brancher pendant une heure et demi. Seul problème : la charge dure un peu moins d'une heure. "C'est peu, mais c'est déjà beaucoup pour un début. Et puis on est parti de Lausanne, à Genève, sans dépenser un seul litre d'essence", s'émerveille Hervé Berardi.

Il est à l'initiative de ce voyage, baptisé "Elektropostal", en référence à la fameuse route de l'Aéropostale, celle d'Antoine de Saint-Exupéry, qui part de la Suisse pour rejoindre Aix-en-Provence.

"C'est génial, c'est l'avenir", Grégoire Meier, dirigeant d'une école de pilotage

Ce voyage a été organisé pour prouver que l'aviation peut être propre. La prochaine étape, c'est de pouvoir entraîner les élèves pilotes sur ces modèles électriques. Grégoire Meier est dirigeant d'une école de pilotage : "C'est génial, c'est l'avenir. Pour les élèves, ce serait génial. Plus de bruit non plus pour les riverains, plus de CO2. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui l'aviation est un problème, est résolu avec ça", s'émerveille Grégoire Meier, dirigeant d'une école de pilotage.

Mais pour cela il faudra tout de même y mettre le prix, un avion de ce type coûte dans les 200 000 euros, quand un avion similaire, à moteur thermique, peut se trouver pour 30 000 euros.