Un avion survole le Nord-Pas-de-Calais à très basse altitude pour collecter des données scientifiques

Vous avez peut-être aperçu en début de semaine un avion voler à une altitude particulièrement basse au-dessus du Nord et du Pas-de-Calais. Et vous l'apercevrez peut-être encore dans les prochains jours, cet avion qui vole parfois à seulement 600 mètres au-dessus du sol. Il s'agit en fait de vols menés dans le cadre d'une étude scientifique sur les aérosols, autrement dit les particules dans l'air.

Sous les ailes de l'avion sont installés des mâts sur lesquels sont installés des réceptacles pour des instruments de mesure © Radio France - Odile Senellart

L'ancien avion de transport, transformé en véritable laboratoire volant, collecte à chaque vol des particules qui seront ensuite analysées en laboratoire. L'avion, qui est basé à l'aéroport de Marck-en-Calaisis le temps de cette campagne scientifique, va effectuer au total six vols d'ici le mercredi 26 juillet. Il a déjà effectué un vol le lundi 17, sur un axe entre Reims et Calais, puis un vol le mardi 18 depuis Calais, vers Lille, ensuite Le Touquet et ensuite au dessus de la Manche. Si la météo le permet, deux vols sont prévus ce vendredi 21: l'un à 14 heures au-dessus de la Manche; et un deuxième vers 22 heures où l'avion devrait survoler la métropole lilloise. Il s'agit d'un avion de l'unité SAFIRE, le Service des Avions Français Instrumentés pour la Recherche en Environnement .

Comprendre la composition chimique des particules et leur impact sur le climat

Fabien Waquet est enseignant-chercheur à l'université de Lille, au Laboratoire d'Optique Atmosphérique, responsable scientifique de ce projet explique ce qu'il recherche: "On étudie les particules dans l'atmosphère. des particules solides ou liquides qui sont en suspension, et on se focalise en particulier sur l'étude des aérosols anthropiques, c'est-à-dire qui sont liés à l'activité humaine, c'est l'industrie, le trafic routier, mais aussi les émissions des bateaux." Ce que font Fabien Waquet et les scientifiques avec lesquels ils travaillent, c'est qu**'ils essaient de caractériser les propriétés de ces particules, leur composition chimique et leur taille notamment.**

Les particules prélevées pendant les vols sont ensuite analysées en laboratoire © Radio France - Odile Senellart

Ces particules ont des effets sur la qualité de l'air et sur le climat. "Ce qui est émis par les processus de combustion par exemple", explique Fabien Waquet, "ça donne des particules riches en suie, donc elles sont plutôt sombres, elles vont plutôt absorber les rayonnements, et donc provoquer une réchauffement." A l'inverse, d'autres particules vont plutôt pratiquer un refroidissement. Les scientifiques essayent donc de caractériser ces différents effets. "Grâce à l'avion", explique le chercheur, " on peut aller à des endroits dans l'atmosphère où l'on ne pourrait pas aller autrement pour comprendre si on a plutôt des aérosols qui refroidissent ou qui au contraire réchauffent l'atmosphère."

Les particules issus du trafic maritime dans la Manche arrivent jusqu'à Lille

Dans le cadre de ce projet, Fabien Waquet veut étudier spécialement les particules issus du trafic maritime, un domaine peu exploré jusqu'à présent. D'où l'intérêt aussi de l'avion qui permet d'analyser l'air au-dessus de la mer. Pour le chercheur, "on s'intéresse aux émissions des bateaux, puisque ce sont des processus de combustion, des particules sont émises par les bateaux. On s'est par exemple aperçu que la qualité de l'air sur Lille peut être impactée par ces particules émises par les bateaux puisque les particules sont transportées par l'atmosphère. Avec l'avion, on essaie donc d'aller valider ces hypothèses".

Le coût de cette campagne scientifique est de 130.000€, financé par la Région Hauts-de-France, le Labex Cappa , le CNES , et l' IREPSE .