Un avion survolera pendant trois semaines les Hauts-de-France et la Picardie pour des besoins scientifiques

Il ne s'agit pas d'une attaque et encore moins d'une erreur de pilotage. Un avion, un ATR 42 à hélices survolera pendant trois semaines la région de Hauts-de-France pour des raisons scientifiques. Une étude sur la pollution de l'air est menée jusqu'au 7 juillet par le service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement (SAFIRE) pour le compte du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de Météo France et du Centre national d'études spatiales (CNES).

Ce qui intéresse les huit scientifiques à bord, c'est de réceptionner les gaz et particules qui se dégagent de l'agglomération parisienne et se mélangent au-dessus de la forêt de Rambouillet, précise Jean-Christophe Canonici, directeur adjoint du très officiel Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement (SAFIRE). Pour cela cet avion à hélices sera bardé de capteurs et quelques 2,5 tonnes de matériel et instruments de mesure.

Un premier vol prévu mercredi ou jeudi

Un avion qui volera bas, enfin un peu plus bas qu'à la normale, 300 mètres d'altitude, soit grosso modo un peu moins haut que de la Tour Eiffel sur un périmètre de 150 km autour de Paris. Vous le verrez donc passer dans la campagne picarde, puisqu'il évitera les grosses agglomérations comme Amiens.

Au total trois à quatre voyages de 3h30 sont prévus sur les trois prochaines semaines à partir du mercredi 15 ou du jeudi 16 juin. Tout dépendra en réalité des conditions climatiques. Pas d'inquiétude à avoir donc et pas besoin d'alerter police et pompier si vous voyez ce gros mastodonte des airs. Il ne sera pas nécessaire non plus de prévoir des bouchons d'oreille. Il ne devrait pas provoquer de nuisances sonores.