Un avion va photographier les déperditions de chaleur au-dessus des logements de 40 000 tourangeaux

Indre-et-Loire, France

Un avion va photographier les déperditions de chaleurs dans les logements des 40 000 habitants de la Communauté de communes Touraine-Est Vallées. On appelle ça "la thermographie aérienne". Un petit Cesna équipé de deux caméras infrarouges va prendre des milliers de clichés pour identifier les toitures les moins bien isolées.

Le Cesna de la compagnie Action Air est muni de deux caméras infra-rouges © Radio France - ©Boris Compain

Plus il y a de rouge au-dessus de l'habitation, moins elle est bien isolée

Sur les images de ces caméras infrarouges d'une précision de deux centièmes de degrés, la chaleur qui s'échappe apparaît en rouge vif alors que les toitures bien isolées sont bleues. Au cours de deux vols de trois heures chacun, le petit avion va faire des aller-retours à basse altitude pour photographier toutes les habitations : les clichés thermiques seront ensuite superposés au cadastre. D'ici quelques mois, la carte sera mise sur internet et chaque habitant pourra vérifier, sans aucun doute possible, si sa toiture est bien isolée.

Un logement peut laisser filer 30% de l'énergie par la toiture.

Pour que les relevés soient les plus précis possible, il faut que les photos soient prises de nuit, sans pluie ni vent, ni brouillard, et avec une température au sol inférieure à 5 degrès. Des conditions météos très strictes et susceptibles d'évoluer jusqu'au dernier moment. Du coup, le pilote et les élus sont incapables de dire précisément quand cette thermographie aérienne aura lieu, d'ici début janvier...Donc si un de ces soirs, dans la communauté de communes Touraine-Est Vallées, vous entendez un avion tourner pendant trois heures au-dessus de chez vous, pas de panique : Il est juste en train de regarder votre chauffage partir dans les nuages.