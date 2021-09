Un bassin d'orage à Besançon pour assainir le Doubs par temps de pluie

Limiter les déversements au Doubs par temps de pluie et protéger la rivière des rejets d'eaux usées. C'est l'objectif du bassin d'orage en construction sur le site de la Malcombe à Besançon. Ce mardi, Anne Vignot a visité le chantier de ce projet à 8,5 millions d'euros.

À partir de décembre 2022, l'agglomération de Besançon disposera d'un grand bassin d'orage destiné à recueillir les eaux de pluie avant qu'elles ne se déversent au Doubs. Construit sur le site de la Malcombe, il représente un investissement de 8,5 millions d'euros. Sur l'emplacement de l'ancien terrain de base-ball, un gigantesque trou est en cours d'aménagement. Un lieu stratégique puisque, à cet endroit précis, convergent 50 % des eaux d'assainissement du secteur. La maire de Besançon est venue voir les avancées des travaux ce mardi.

Le bassin sera opérationnel en décembre 2022

Au cours de la visite officielle des différents acteurs du projet, Anne Vignot, maire de Besançon, a rappelé les enjeux écologiques, concentrés autour du bassin d'orages de la Malcombe : "Il y a beaucoup de solidarité écologique dans ce projet qui sera utile à toutes les communes en aval. Avec le changement climatique, les masses d'eau seront de plus en plus importantes à traiter, et il devrait y avoir d'autres bassins comme celui-là."

Pour autant, la maire écologiste, reconnaît que la présence de cet immense trou, grand comme quatre piscines olympiques placées côte à côte, n'est pas très écologique. Mais la présidente de Grand Besançon Métropole estime que c'est un passage obligé pour atteindre l'objectif : "Bien sûr, c'est perturbateur, parce que nos vies en proximité nous obligent à assainir, mais tout cela est fait pour éviter une forte dégradation de notre milieu aquatique."

Visite officielle d'Anne Vignot, maire de Besançon, ce mardi sur le site du bassin d'orage de la Malcombe. © Radio France - Claude BRUILLOT

L'eau du Doubs sera de meilleure qualité.- Antoine Garcia, chef opérateur à la Direction des Travaux de Grand Besançon Métropole

Au total, le bassin d'orage de la Malcombe pourra contenir un maximum de 20 000 mètres cube d'eau, mais il ne sera rempli qu'en temps de pluie. Antoine Garcia, chef opérateur à la Direction des Travaux de Grand Besançon Métropole explique le fonctionnement : "L'eau de pluie sera stockée dans le bassin, le temps que la pluie se calme. L'idée, c'est que le réseau soit capable d'évacuer ces eaux vers les stations de traitement, sans que cela déborde au Doubs. L'objectif sera de traiter les petites pluies afin que l'eau du Doubs soit de meilleure qualité."

Si les conditions météorologiques sont favorables, après l'utilisation notamment de 8000 mètres cube de béton, le bassin d'orage de la Malcombe sera opérationnel en décembre de l'année prochaine.