Un bateau de l’office de l’environnement pour limiter les pollutions plastiques en mer

Les spécialistes constatent la formation de gyres en Méditerranée, des agglomérations de milliers de morceaux de plastiques de toutes tailles qui au gré des courants arrivent sur les rivages, gisent sur les fonds ou sont ingérés par les espèces marines. Jean michel Culioli, chef du service des espaces protégés à l’office, admet que cette action avec un bateau sera peu de choses face au problème plus vaste la pollution plastiques en Méditerranée, mais cela permettra une réduction des pollutions tout de même, l’expérience débute cet été :

"Les actions qui seront menées cet été sont essentiellement liées à une action forte que le président de l'Office de l'environnement a voulu mettre en place avec _un petit bateau aux couleurs de l'office et qui parcourra toutes les côtes de Corse et qui pourra agir sur des minis pollutions, des micro pollutions ou des pollutions plus importantes qui pourraient toucher nos côtes_. Cela permettra aussi de traiter ce que l'on a sur le bord des plages, où tout le monde voit des plastiques arriver. Parfois on voit cela arriver par des courants dans des conditions que l'on commence à connaître, des conditions hydroclimatiques, ainsi on va essayer de traiter dès l'arrivée, et avant l'arrivée des plastiques sur les plages. C'est une action qui est menée par le service de développement durable de la mer et conjointement avec le service des espaces protégés de l’Office."

_"On sait très bien qu'_on a des gyres en Méditerranée et en mer Tyrrhénienne, ces gyres de temps en temps, nous apportent beaucoup de plastiques entre zéro et un mètre. _On a aussi tous ces plastiques qui sont sur le fond et sur le fond des mers dans les canyons, tous ces plastiques qui se dégradent doucement pour faire des macro-plastiques. C’est cet été un bateau qui va être basé sur plusieurs localités mais qui va intervenir en fonction des besoins. Ce qui permet de travailler pour pouvoir limiter ces impacts de plastiques. C'est une action concrète menée à l'échelle de la Corse et spécifiquement sur des espaces protégés qui pourraient avoir des pollutions à subi_r".