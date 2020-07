Un bateau de pêche déverse 500 litres de produit polluant au port du Croisic

Un bateau de pêche de onze mètres a laissé s'échapper 500 litres de fuel ce samedi soir, au port du Croisic, vers 22h15. Il en contenait au total 5200 litres.

Le produit polluant a pris la forme d'une nappe de fuel de 30 mètres sur 20 mètres. Il s'est propagé aux parcs conchylicoles et aux marais salants. Une évaluation des risques en mer a été effectuée par le Centre d’Etude des pollutions maritimes de la Marine Nationale via le CROSS CORSEN (Brest). La préfecture de Loire-Atlantique a contacté les syndicats de paludiers pour la sécurisation des installations.

Les secours du SDIS ont procédé à la récupération du polluant dans le port au moyen d’une embarcation et d’une unité spécialisée en dépollution. Des reconnaissances sont prévues ce dimanche matin au large et dans les étiers. Il n’y a pas de risque identifié pour la santé et pour l’environnement.