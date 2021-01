Un bateau recyclable construit à Sète va partir pour un tour du monde

Ce voilier de 7,60 m de long baptisé "le Stern"partira de Balaruc-les-Bains début mars pour une boucle de 50 000 kilomètres autour de la planète. Objectif : prouver que l'on peut naviguer sur des bateaux moins polluants et aller à la rencontre des peuples menacés par la montée des eaux.

L'association Déferlante Océane a construit à Sète (Hérault) un petit voilier de 7,60 mètres de long et 3,10 mètres de large avec des matériaux recyclables, c'est le projet EcoTransat. Baptisé "le Stern" le bateau a été mis à l'eau vendredi 15 janvier 2021 dans le port de Balaruc-les-Bains d'ou il s'élancera début mars pour un tour du monde de 50 000 kilomètres en 11 mois.

Un voilier conçu avec des fibres naturelles

"Le Stern" est construit avec du bois, de la fibre de verre, de basalte, de jute, les voiles sont en fibre de lin. L'idée est de prouver que l'on peut naviguer sur des bateaux moins polluants explique Gilles Melon le skipper a l'origine du projet : " _Entre 20 000 et 25 000 bateaux pourrissent dans les ports français_. Ici, sur l'étang de Thau, des bateaux sont abandonnés, deviennent des déchets, c'est un vrai problème".

La navigation à voile est le mode de déplacement le plus écologique mais elle se pratique sur des bateaux non écologiques

Ce tour du monde en dix étapes via le canal de Panama, de Suez permettra de tester ces matériaux recyclables grâce à des capteurs installés sur le voilier et aussi d'aller à la rencontre des populations qui subissent le réchauffement climatique et la montée des eaux _"les habitants polynésiens de Kiribati,Tuvalu, ceux des Maldives, de Guna Yala dans l'océan atlantique" ._Des documentaires vidéo seront réalisés sur ces naufragés climatiques.

Gilles Melon l'initiateur du projet et skipper du bateau explique l'objectif du projet Copier

Lancement d'un financement participatif

Pour partir il faut encore trouver de l'argent. Après avoir déjà financé plus de 40 000 euros sur les fonds propres de ses initiateurs, 32 000 euros par un crowfunding en 2016 pour finir le voilier, un nouveau financement participatif est lancé sur la plateforme Ekosea (60 % des dons sont déductibles des impôts) pour récolter au moins 10 000 euros afin d'équiper "le Stern" : outils météorologiques et télécommunication, dessalinisateur, équipement de navigation, caméras....

Il nous faut trouver au minimum 10 000 euros. En une matinée déjà 2600 euros ont été collectés se réjouit Alexandre Roux co-organisateur du projet

Alexandre Roux médecin urgentiste qui embarquera en Australie évoque le financement participatif lancé sur la plateforme Ekosea Copier

L'initiateur du projet et skipper du voilier, Gilles Melon 41 ans est un marin aguerri, il a déjà franchit le Cap Horn, effectué 5 transatlantiques. Il effectuera ce tour du monde en partie en solitaire et sera en double pour certaines étapes. Retour prévu sur les rives de l'étang de Thau en janvier 2022.