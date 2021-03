Un bébé singe hurleur roux est né à Planète Sauvage, près de Nantes

C'est une petite boule de poil : un singe hurleur roux est né le 16 février à Planète Sauvage, le parc animalier de Port-Saint-Père, près de Nantes (Loire-Atlantique). Le zoo l'a annoncé le mercredi 24 mars. Yerba, la maman, a donné naissance à ce petit singe après 140 jours de gestation.

"Cette naissance est une bonne nouvelle", se félicite le zoo. Le singe hurleur roux est une espèce menacée à l'état sauvage, à cause du braconnage et de la disparition de son habitat, notamment en raison des incendies dans le Pantanal et l'Amazonie en 2020. De plus, les naissances de cette espèce sont très rares en captivité : il n'y en a eu que sept l'an dernier en Europe. Il existe aussi très peu de spécimens de singes hurleurs roux dans les zoos : ils sont présents dans seulement huit parcs en Europe et 14 dans le monde.

À vous de choisir son prénom

Le nouveau-né va passer les premières semaines de sa vie à dormir, accroché au ventre de sa mère. Il commencera ensuite à se déplacer entre son dos et son ventre durant toute sa première année. Le singe sera sevré entre ses 18 et 24 mois.

Pour l'instant le bébé n'a pas de prénom, c'est à vous de le choisir, vous pouvez voter sur la page Facebook de Planète Sauvage.