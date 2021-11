Des mésanges pour lutter contre la prolifération des chenilles au nord d'Orléans

Le Département du Loiret installe des nichoirs à mésange pour combattre la prolifération des chenilles au nord d'Orléans, notamment à Saran et Fleury-les-Aubrais. Sur les bords de route, c'est une première dans le Loiret.

L'installation des nichoirs au nord d'Orléans par les services départementaux et un prestataire privé

Au nord d'Orléans, un boisement infesté de chenilles processionnaires du pin pousse le Département à réagir. Le conseil départemental du Loiret installe donc des nichoirs à mésanges sur la commune de Saran et Fleury-les-Aubrais. Les nichoirs ont été installés lundi 16 et mardi 17 novembre 2021 au niveau de la rue de l'Orme au coin à Saran, à proximité de la RD2701.

Les mésanges, une solution naturelle

Il s'agit d'une première dans le Loiret en ce qui concerne le bord des routes départementales. L'objectif est d'arrêter la propagation des chenilles processionnaires, nuisibles pour les habitants et les animaux. Les mésanges, une solution naturelle explique Céline Lebrun, chargée d'opération des dépendances sur les routes départementales.

A partir du printemps et jusqu'en hiver, les chenilles entament une procession, elles descendent des arbres pour aller s'enterrer dans la terre, mais parfois trop proche des habitations, ce qui n'est pas sans risque explique Céline Lebrun, chargée d'opération des dépendances sur les routes départementales. "Les chenilles ont des poils urticants qui peuvent provoquer des lésions et des allergies pour la population humaine et les animaux."

Les mésanges vont-elles se plaire ?

Un investissement sur un prédateur naturel qui peut manger jusqu'à 200 chenilles par jour. Mais rien n'assure que les mésanges vont se plaire sur ces bords de route fréquentés poursuit Céline Lebrun. "On espère que le bruit ne va pas trop les déranger. Mais ça on ne peut pas le savoir, c'est avec ce test qu'on va voir le résultat."

De bons résultats dans les parcs

Après les bons résultats dans les parcs départementaux, les mésanges font donc leur arrivée sur les bords de routes au nord d'Orléans, Patrick Legigan, gérant de l'entreprise Alternative service 45, en charge de l'installation des nichoirs, est plutôt positif sur les résultats attendus. "On a équipés sept autres parcs départementaux et ils en sont plutôt content. Pour le parc de Sully-sur-Loire, les chenilles ont été éradiquées en deux ans".

Les nichoirs sont juste à côté de la RD2701 © Radio France - Julien Frenoy

Pour les 55 nichoirs et la pose, 2 000 euros de budget ont été attribués par la direction des routes du département.