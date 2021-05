Un bunker de dix tonnes s'effondre à la pointe du Bile à Pénestin

C'est une masse d'une dizaine de tonnes qui s'est effondrée sur la plage mercredi vers 18h, à la pointe du Bile. Le couvre-feu approchant, personne n'a été blessé par les chutes de pierres. Pour Pascal Puisay, le maire de Pénestin, cette chute était attendue, mais pas de sitôt : " Depuis un an environ, nous avions une surveillance accrue de ce bunker, mais nous avons été surpris de la rapidité à laquelle il est tombé. "

La faute à l'érosion

En effet, les marées et la pluviométrie accélèrent l'érosion des sols sur la côte et fragilisent la falaise, qui peut, de fait, s'effondrer à n'importe quel moment : " Nous avons posé une caméra pour surveiller le secteur de la Mine d'Or, car c'est une falaise qui recule beaucoup. Mais il ne faut pas rester à proximité ".

La pluiviométrie et les marées ont accentué l'érosion qui a mené à la chute du bunker - Pascal Puisay

C'est d'ailleurs un problème qui concerne l'intégralité du littoral, et notamment les plages . " L'avantage de la pointe du Bile, c'est que c'est un lieu de pêche à pied. On ne reste pas sous la falaise ", explique Pascal Puisay. " La Mine d'Or, par exemple, est beaucoup plus problématique : quand c'est grande marée, il n'y a quasiment plus de plage, et je suis obligé de condamner l'accès " ajoute le maire.