Un cadastre solaire pour connaitre le potentiel énergétique de sa toiture désormais accessible dans l'Hérault

Voilà un moyen efficace pour savoir s'il est judicieux ou pas d'installer des panneaux solaires sur le toit de votre maison pour produire de l’eau chaude ou de l’électricité. Le Pays du Haut Languedoc et Vignobles, ainsi que le parc régional du Haut Languedoc viennent de créer un outil en ligne plutôt efficace pour ceux qui seraient tentés de se lancer.

Le cadastre solaire est un outil mis à la disposition des habitants de 164 communes du Parc et du Pays du Haut Languedoc et du vignoble. D'un simple clic sur internet, les 123.000 habitants de ce territoire de l'Hérault et du Tarn peuvent ainsi connaître leur potentiel solaire. Le département de l'Hérault n'est pas couvert dans sa totalité.

L'idée est de simplifier les démarches, et d'encourager ceux qui seraient tentés d'installer des panneaux

L'outil fonctionne comme le site cadastral utilisé par les notaires. D'abord il suffit d'entrer son adresse. La toiture de votre domicile apparaît de plusieurs couleurs. L'endroit le plus approprié pour installer les panneaux solaires apparaît alors en jaune vif.

L'outil apporte à chaque internaute de précieux éléments comme par exemple la superficie exploitable, l'inclinaison et orientation de la toiture en tenant compte du relief environnant, ombres portées par les autres bâtiments ou par la végétation…

"Le cadastre solaire tient compte des sites classés. En quelques clics, il est possible de savoir si on peut ou pas installer des panneaux." - Pierre Mathieu, président de la mission Développement durable et transition énergétique du Pays Haut-Languedoc et Vignoble

Vous êtes alors invités à présenter votre projet. Vous avez le choix entre la production d'eau chaude ou simplement de l'électricité pour vous même ou pour la revendre. Toutes les simulations sont envisageables, mais aussi le nombre et l'orientation des panneaux et la rentabilité du projet.

Le cadastre solaire offre une vue aérienne géolocalisée

L'idée est surtout de simplifier les démarches pour encourager les Héraultais récalcitrants à se lancer. Combien coûterait l'installation ? Est-elle rentable ? Si c'est le cas, le site oriente les porteurs de projet vers des entreprises compétentes et agréées. Un moyen efficace d'éviter les charlatans et de bénéficier avant tout de conseils sur les aides possibles.

Pour accéder aux données précises (surface, puissance installable, production sur un an et retour sur investissement…) il suffit de consulter le site du cadastre solaire .