Un cadeau tombé du ciel : le barrage de Vinça refait le plein grâce aux orages

Il est quasiment à nouveau plein! Le barrage de Vinça, dans les Pyrénées-Orientales, contient déjà 21 millions de m³ d'eau comme l'a constaté le dernier comité de gestion, et devrait atteindre sa capacité de réserve maximale, soit 24,5 millions de m³, grâce aux pluies prévues en fin de semaine. Une bonne nouvelle dans la période de crise sécheresse que traverse actuellement le département,

Un signe positif pour les communes à sec et les agriculteurs

Ce remplissage du barrage va permettre d'aider les agriculteurs en redonnant des marges de manœuvre pour alimenter les canaux, et donc limiter le recours aux forages. Les volumes d'eau relâchés vont également être dirigés en priorité vers les communes souffrant de pénurie d'eau pour tenter de recharger les nappes de surface dans lesquelles elles s'alimentent.

Un stock à gérer avec parcimonie

David Massot, arboriculteur et président du canal de Thuir espère que ce remplissage du barrage de Vinça va se traduire par une amélioration des conditions d'irrigation, mais il veut rester prudent:

*"C'est vrai que c'est une super nouvelle plutôt inattendue. On a bénéficié de ces orages en montagne mais c'est aussi *le résultat des efforts de toute la profession. Cela fait des mois qu'on économise sur l'irrigation ce qui a permis de remplir le barrage plus vite. Maintenant, on va voir s'il est possible de lâcher un petit peu plus dans les canaux afin de réalimenter aussi les nappes de surface. Mais attention, nous ne sommes pas tirés d'affaire pour autant ! Le niveau des nappes profondes demeurant préoccupant, on reste quand même dans une situation délicate. Nous devons donc continuer à gérer au plus juste cette ressource pour tout le monde".

Pas question donc de vider totalement le réservoir. Il va falloir gérer, avec la plus grande parcimonie, les lâchers d'eau et leur redistribution pour pouvoir tenir tout l'été. Avec un impératif : ne pas descendre en dessous des 12 millions de m³ minimums nécessaires à l'approvisionnement des canadairs en cas d'incendie cet été. Cela laisse donc la moitié de la réserve d'eau du barrage de Vinça à utiliser d'ici la fin août.

Dernier point positif et non des moindres: lors des prochaines pluies le débit d'eau entrant en amont dans le barrage de Vinça sera désormais relâché en totalité en aval, ce qui permettra également d'augmenter ponctuellement le débit du fleuve Têt en plus de celui des canaux.