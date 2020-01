Une campagne d'effarouchement des étourneaux à Cherbourg ce lundi 6 janvier

Cherbourg, France

Il va falloir se préparer à du bruit ce lundi 6 janvier à Cherbourg-en-Cotentin. La municipalité organise durant cette journée une campagne d'effarouchement pour effrayer les étourneaux sansonnets, qui s'installent sur la commune nouvelle la nuit.

Ces oiseaux sont présents dans de petits foyers dans des arbres à Tourlaville, Équeurdreville-Hainneville et Cherbourg-Octeville. Ils entraînent des "nuisances sonores et sanitaires pour la population et l'environnement", selon un communiqué envoyé ce vendredi par la mairie de Cherbourg-en-Cotentin.

Pour cela, neuf équipes de deux agents seront mobilisés. Ils utiliseront des pistolets d'alarmes pour lancer des "fusées détonantes et sifflantes" près des sites d'habitations. Des cris de prédateurs, comme le geais, seront également diffusés.

Cette opération durera 3 jours, jusqu'au jeudi 9 janvier au plus tard. Les effarouchements seront réalisés le matin à partir de 7h15 et le soir de 16h45 à 19h pour correspondre aux horaires de départs et de retours des oiseaux. Elle débutera ce lundi dans la soirée et se fera simultanées sur tous les sites pour éviter une simple migration d'un lieu à l'autre.

Les lieux concernés

Les lieux d'intervention peuvent varier selon les rassemblements, mais ces secteurs seront concernés :

À Tourlaville : Parc de Bagatelle

À Équeurdreville-Hainneville : Fort des Couplets

À Cherbourg-Octeville : Jardin public, Espace René Le Bas, Port Chantereyne, Parc Emmanuel Liais, Place Divette

La mairie rappelle également dans son communiqué que cette intervention se limite au domaine public : "les particuliers peuvent donc pratiquer de leur propre initiative un effarouchement sonore sur leur lieu de résidence." Pour cela, ils recommandent l'utilisation d'un bambou frotté au sol, de taper sur des branches des arbres ou encore frapper sur des bidons, des casseroles et autres objets à même de faire du bruit.

Le Cotentin, lieu d'hivernage

Cette campagne est menée chaque année entre novembre et février. Les étourneaux se rassemblement par milliers (entre 150 et 250.000 parfois). Cherbourg-en-Cotentin est l'un des lieux d'hivernages de ces oiseaux sur l'une des deux voies de migration vers les bassins méditerranéens au printemps.

Ils s'installent généralement au cœur des villes, dans les parcs ou zones boisés à la recherche de chaleur, de lumière et de l'absence de prédateurs.